拚全力化身流行樂之王！麥可傑克森姪子首日拍攝震撼製作團隊

〔記者許世穎／綜合報導〕由《震撼教育》、《私刑教育》系列導演安東富夸執導，三度入圍奧斯卡的約翰洛根擔任編劇的全新傳記電影《麥可傑克森》，聚焦被譽為「流行樂之王」的麥可傑克森，呈現其耀眼光環下複雜又矛盾的人生面向。麥可的姪子賈法傑克森親自飾演麥可，不僅是他首度擔綱電影主角，也是首次參與大型電影製作，一舉一動備受關注。

電影《麥可傑克森》呈現麥可傑克森耀眼光環下，複雜又矛盾的人生面向。（UIP提供）

導演富夸表示：「麥可的人生是個傳奇，而成為流行樂之王，更是一段驚人的旅程。」製片葛拉漢姆金也坦言，打造這部傳記片充滿挑戰，「一開始聽起來很有趣，但真正開始拍攝後，壓力非常大。」尤其在尋找飾演麥可的人選時，更是一度毫無頭緒，「我們甚至不知道該從哪裡開始」，直到遇見賈法傑克森，才終於找到答案。

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電影《麥可傑克森》將「流行樂之王」的魔力，帶到全世界觀眾面前。（UIP提供）

談到開拍第一天的情況，富夸直言原本滿是疑問：「我一直在想賈法能不能做到？」沒想到當音樂一響起，他跳出幾個舞步，現場所有人瞬間被震撼，「他真的做到了，甚至讓人忍不住驚呼這傢伙是誰！」

賈法則表示，自己從未想過成為演員，更沒想過要飾演麥可傑克森，但他清楚這是一項使命，「當我決定要化身為麥可，就必須全力以赴，向所有人證明我有能力成為麥可。」葛拉漢姆金也盛讚他的表現遠超預期，「他把角色帶到一個我們從未想過的境界。」富夸則點出關鍵：「那就是他的魅力，他就像麥可一樣，渴望做到最好。」

賈法傑克森在電影《麥可傑克森》化身麥可傑克森。（UIP提供）

為了詮釋這位傳奇巨星，賈法在排練過程中不斷打磨細節，從每一個動作的落地、重心轉換，到整體節奏的流暢度，都反覆練習到近乎苛求完美。他透露自己花了無數時間練習，甚至為了一個動作能做到正確，不惜一再重來。過程中也曾練到雙腳流血、身體麻木，醒來時全身痠痛，甚至一度猶豫是否該暫停，但腦中總會浮現一個念頭：「如果是麥可，他會怎麼做？」最終仍選擇繼續堅持。

導演富夸表示，賈法幾乎沒有停止過排練，一直跳到正式開拍的那一刻。對賈法而言，最難忘的瞬間，是上台前站在鏡子前，完成妝髮與服裝後，留給自己短暫的時間對自己說：「我真的站在這裡了，沒有回頭路，是時候走上舞台，帶來最好的表演。」那一刻，他不只是賈法傑克森，而是真正化身為麥可傑克森，將那份屬於「流行樂之王」的魔力，帶到全世界觀眾面前。

《麥可傑克森》將於4月22日在台上映！

《麥可傑克森》幕後花絮 :

《麥可傑克森》成為傳奇篇花絮:

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