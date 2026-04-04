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娛樂 電影

2026最瘋最大！串流霸主聯手嘻哈戰將 9月聯手嗨翻高雄世運

〔記者許世穎／台北報導〕靠著《rockstar》、《Circles》、《Sunflower》等多首洗腦神曲稱霸串流平台、締造9張鑽石唱片認證，並多次入圍葛萊美獎的「巨星馬龍」（Post Malone），正式宣布推出世界巡迴《Post Malone Presents The BIG ASS Stadium World Tour》，9月也將火熱降臨高雄世運主場館，並邀請累積破百億收聽的嘻哈戰將Don Toliver 擔任特別嘉賓，聯手打造2026年樂壇最盛大、最瘋狂的音樂盛事。

巨星馬龍推出全新世界巡迴，9月也將火熱降臨高雄世運主場館。（Live Nation Taiwan 提供）巨星馬龍推出全新世界巡迴，9月也將火熱降臨高雄世運主場館。（Live Nation Taiwan 提供）

來自美國德州、全名Austin Richard Post的巨星馬龍，音樂風格橫跨搖滾、R&B、嘻哈，甚至延伸至鄉村樂，無論是狂放不羈的舞台演出，或是手持吉他的不插電深情演唱，都展現出獨樹一幟的魅力，滿身刺青與高能量現場實力，為觀眾帶來強烈視覺與聽覺震撼，也奠定他在當代樂壇無可取代的地位。

巨星馬龍曾與泰勒絲、碧昂絲等天后合作，累計18次葛萊美獎提名，並獲《告示牌》封為2010年代十大藝人之一，更締造史上唯一擁有9首鑽石級單曲（全美銷量突破千萬）的紀錄。代表作除《rockstar》、《Circles》外，還包括電影《蜘蛛人：新宇宙》主題曲《Sunflower》，以及最新冠軍單曲《I Had Some Help》等。

巨星馬龍世界巡迴「高雄」專屬海報。（Live Nation Taiwan 提供）巨星馬龍世界巡迴「高雄」專屬海報。（Live Nation Taiwan 提供）

本次《Post Malone Presents The BIG ASS Stadium World Tour》亞洲場次將巡迴香港、曼谷、新加坡、吉隆坡與首爾等指標城市，9月19日高雄站作為重點場次之一，巨星馬龍將帶來橫跨流行、R&B、嘻哈與搖滾的經典作品，全面釋放無與倫比的現場爆發力，高雄不只是巡演的一站，更將成為全城沸騰、難以複製的音樂之夜。

此次巡演亦為巨星馬龍生涯規模最大、票房最亮眼的一次，至今已吸引超過百萬名觀眾朝聖，累積票房突破1.7億美元，紀錄持續刷新中。4月9日中午12點開放Live Nation會員搶先購票，現已可免費加入會員；4月10日中午12點則於拓元售票系統全面開賣。

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