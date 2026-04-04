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娛樂 電影

台灣國際兒童影展影人之夜 揭曉國際競賽《原來海上沒有島》勇奪台灣獎

〔記者許世穎／台北報導〕由公共電視主辦的「2026第十二屆台灣國際兒童影展」（TICFF）前天舉辦影人之夜，邀請眾多國內外影視工作者共襄盛舉，並揭曉「國際競賽」得獎名單，由台灣導演王智祥執導的劇情片《原來海上沒有島》奪下「台灣獎」，該片以兩岸家庭分離為背景，從孩子的視角凝望海的距離與無法掌握的等待。

「2026台灣國際兒童影展」影人之夜，邀請眾多國內外影視工作者共襄盛舉。（公視提供）「2026台灣國際兒童影展」影人之夜，邀請眾多國內外影視工作者共襄盛舉。（公視提供）

「最佳電視/網路節目」由曾榮獲兩項金鐘大獎的《歡迎光臨我的牧場》拿下，走進台灣在地農牧現場，從孩子的視角理解動物照護與土地連結。國際競賽獎項「最佳劇情長片」由印度劇情片《夏日的藍色夢想》榮獲，以三位孩子打造泳池的奇想，打破階級差異傳遞友誼與希望。

「最佳劇情短片」由澳洲劇情片《我爸腦袋裝魚！？》榮獲，劇中父親把腦瘤比喻成一條魚，試著走進孩子的語言世界，讓女兒能用「釣魚」的概念去簡單理解手術和治療，細膩地表達父女兩人的複雜情緒。

其他國際競賽項目「最佳動畫長片」由曾榮獲安錫國際動畫影展選映的《我的凡爾賽日記》獲得，以寫實筆法描繪薇奧莉與疏離舅舅的相處，在失去父母後的憤怒與悲傷中，學會慢慢理解、修補與重新建立家庭。「最佳動畫短片」由《蘿拉的魔法鋼琴》奪得，描繪手足情誼，蘿拉透過親手打造的聲音機器，敞開弟弟心中那扇門。

「台灣獎」由劇情片《原來海上沒有島》奪下。（公視提供）「台灣獎」由劇情片《原來海上沒有島》奪下。（公視提供）

本屆影展更首次攜手新北市美術館探索基地推出「新美Fun映」活動。為了體現新美館鼓勵創作實驗、倡議永續價值的理念，並呼應新美館園區豐富的自然生態，本次影展以「環境永續、藝術文化、生命教育」為主題，規劃10個單元輪流播映。

除精選歷屆「台灣國際兒童影展」的優質短片外，更加入影展長期推動的「小導演大夢想工作坊」影像教育計畫成果。現場以繽紛活潑且具沉浸感的空間設計，營造親子共賞的輕鬆氛圍，引導觀眾在觀影過程中理解不同文化樣貌與多元價值，激發創意與想像力，探索無邊無界的未知與想像。展覽即日起至4月26日止。

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