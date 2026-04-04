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娛樂 電視

夏克立爆射後不理！反擊葛斯齊喊冤「錄音遭斷章取義」

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人夏克立日前認了升格「二寶爸」，近日又遭狗仔葛斯齊踢爆與女粉絲發生親密關係且射後不理，甚至流出相關音檔。夏克立今（4）日錄製影片正面對決，坦承音檔確實存在，但控訴內容遭「惡意剪輯」，更語帶委屈地表示：「我不是壞人，為什麼要抹黑我？」

夏克立升格「二寶爸」。（翻攝自IG）夏克立升格「二寶爸」。（翻攝自IG）

面對葛斯齊指控其與P女發生關係後，在得知對方懷孕時脫口，「這小孩我不可能要」，夏克立在影片中斷然否認任何關於「懷孕」或「墮胎」的說法。他強調，台灣有完善的健保系統，只要查閱健保紀錄就能證明清白，「事實上就是沒有發生，完全沒有這件事。」他進一步解釋，葛斯齊手中的音檔，在關鍵對話處被刻意切斷，導致大眾產生誤解，呼籲網友去聽完整版錄音以還原真相。

夏克立控訴遭惡意剪輯陷害。（翻攝自IG）夏克立控訴遭惡意剪輯陷害。（翻攝自IG）

影片最後，夏克立的情緒顯得相當低落，不僅感嘆自己遭到抹黑，更將話題延伸至司法層面，直言：「台灣的法院對外國人非常不公平。」夏克立日前在IG認了升格「二寶爸」，卻對小孩生母絕口不提。針對近期流出的爭議言論，他將矛頭指向科技手段，聲稱自己的微博帳號遭駭客入侵，且名下並無抖音帳號，許多流傳的音訊其實是由AI生成。

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