（連線訪問）艾美獎戲王演賊演到被朋友避開？喬漢姆苦笑：希望沒錯過邀請！

〔記者許世穎／台北－紐約連線訪問〕《廣告狂人》艾美獎戲王喬漢姆回歸主演、監製Apple TV影集《掩耳盜鄰》第二季，劇中原先有錢有勢的他遭受打擊，為維持生活開銷，竟靠竊盜鄰居家中精品來維持生活，角色設定大膽又帶點荒謬。被問到演完第一季後，是否因此被朋友「敬而遠之」？對此他苦笑回應：「應該沒有吧！」

喬漢姆回歸主演、監製影集《掩耳盜鄰》第二季。（Apple TV 提供）

談到拍完角色後的影響，喬漢姆語氣輕鬆卻不失自嘲：「也許真的有人沒邀請我，只是我不知道，因為他們怕我會偷東西，但我不這麼認為。」他強調，熟識他的朋友仍視他為值得信任的人，「我應該會是個很糟的竊賊，因為我太有天主教精神了，我可能會立刻想去告解！」不僅展現幽默感，也側面拉開了他與劇中角色之間的距離，「我希望我沒有因此錯過任何邀請！」他說道。

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除了角色本身的黑色幽默，《掩耳盜鄰》第二季也延續對現實議題的關注。面對當今世界極端的經濟不平等，喬漢姆給出相當直白的觀察。他指出，當今社會的貧富差距已達到令人難以忽視的程度，「確實有極少數人掌握了世界上大量的資源，而這種不均，讓很多人感到非常不滿與不快樂。」

喬漢姆帥氣出席《掩耳盜鄰》第二季紐約首映。（Apple TV 提供）

喬漢姆認為，這樣的現象正是影集能引發共鳴的原因之一，「我不覺得這是偶然。」對於未來，他則抱持理想與現實交錯的態度，「我當然希望貧富差距能縮小，希望世界的財富能更平均地分配。」但他也坦言，要看到真正的改變並不容易，「那些掌握巨大財富的人，看起來並不太願意放手。」

他進一步舉例，如今有些超級富豪選擇將資源投入太空旅行或奢華享樂，而非回饋社會，「當你看到有人擁有數千億美元資產，卻選擇去太空或買遊艇，而不是像過去那樣蓋學校，你會開始懷疑這一切是否會改變。」儘管如此，喬漢姆強調不放棄希望，「我希望未來會出現更善良、更溫和的億萬富翁與兆萬富翁，但時間會證明一切。」

喬漢姆笑說沒有因為演出《掩耳盜鄰》被朋友疏遠。（Apple TV 提供）

至於過往屢屢成為網路迷因的「體質」，喬漢姆則顯得相當佛系，被問到第二季中是否仍有能成為迷因的潛力畫面，他笑說：「如果真的有，那也不是我能決定的。」甚至幽默表示應該去問「迷因島的管理員」，看他們能否再創新話題。在他看來，迷因的誕生本來就無法刻意操作，「它們都是自然發生的。」

雖然對於被做成迷因抱持感謝，喬漢姆卻直言自己對社群媒體保持距離，「我覺得社群媒體其實是有毒的，所以我幾乎不太參與。」即便如此，他仍不忘幽默收尾，「但還是謝謝大家幫我做迷因。」

《掩耳盜鄰》第二季已於Apple TV上線，新集數每週五更新。

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