65歲華人音樂教父領到敬老卡 小蟲罕見鬆口近況

〔記者陽昕翰／台北報導〕有「華人音樂教父」稱號的小蟲迎來65歲，他笑說除了拿到敬老卡，還是有很多當年該做卻沒做事情想要圓夢，鬆口吐露近況。

小蟲談到：「這幾年，我經常走入大自然，在森林中吐納習取靈動，進而豐富我在文字方面的洗鍊，我有某種程度的文字潔癖，過去如此，現在更把這些文字潔癖轉換成對生活、不同類型的美學的潔癖，極簡、平淡，是65歲之後的我該走的新人生之路。」

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華語歌壇音樂大師小蟲。（小蟲提供）

過去小蟲以各種音樂曲風創作出一首首膾炙人口的流行金曲，超過1000首發表的歌曲，是他音樂歷程中多元且豐富的全貌，剛滿65歲的他回首過往有感而發，「國中時，爸爸希望我可以當醫生，我卻走入音樂來療癒大家，好似成了『音樂醫生』；我讀的是美術相關，沒有在繪畫、設計鑽研，卻用音樂的美好來呈現聽覺美感。」笑言自己是被音樂耽擱的醫生或是設計家。

小蟲與任賢齊是好哥兒們，私下交情深篤。（小蟲提供）

小蟲回憶，國中時爸爸希望他可以朝當醫生的路前進，但他根本不愛，叛逆個性和父親有了衝突，更離家從高雄隻身北上，讀了美術科系，日後因緣際會和唱片圈有了接觸。他在1983年寫下鄭怡唱紅的《小雨來得正是時候》，自此開始他的音樂生涯。

如今年過60，小蟲也重拾對美學的興趣，「我以前學設計，是可以蓋出想要的屋型、可以有無限想像空間的佈置，現在，做了音樂後卻把這些給遺忘了，只能用耳朵去做美學，只能用眼睛在衣服上面、餐盤擺設上面品頭論足，反而沒有具體再去落實大格局的美學理念」，這樣的起心動念，他正在尋找適合的場域、草繪出心中的藍圖，蓋一棟滿足自己美學的房屋，計畫也已著手。

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