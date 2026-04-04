TOP新歌喊「我要離開BIGBANG」 GD、太陽仍公開力挺

TOP時隔13年回歸。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓男團BIGBANG前成員「T.O.P」崔勝鉉於3日推出首張正規個人專輯《ANOTHER DIMENSION（多重視角）》，正式展開個人音樂活動。這也是他自2013年發行個人單曲後，時隔13年再次以個人身分回歸樂壇，因此備受外界關注。專輯發布後，不僅引起粉絲討論，BIGBANG成員太陽與權志龍也透過社群平台表達支持。

在新專輯中，T.O.P將不少個人經歷與心境寫進歌曲，內容也觸及過去的爭議以及與BIGBANG的關係。其中收錄曲《OVAYA》以直白歌詞表達自己的想法，並以一句「I'm so sorry but I loved…我要離開BIG-BANG！」表明自己已與團體劃清界線，未來不再參與團體活動。

請繼續往下閱讀...

另一首歌曲《完全瘋了！（Studio54）》同樣帶有自省意味，歌詞提到「I'm so sorry but I'm 20代 BIG-BANG'S WAY」，並提及留下滿身傷痕的粉絲，流露出對過往風波及粉絲的歉意。此外，《SELF CRUCIFIXION》結尾還加入過去與藥物事件相關的新聞播報聲，以及曾在社群平台封鎖粉絲的爭議片段，歌詞中多次出現的「I'm so sorry」傳達出對成員與粉絲的歉意與反省。

GD公開力挺TOP。（翻攝IG）

太陽公開力挺TOP。（翻攝IG）

值得一提的是，雖然T.O.P已離開BIGBANG，但團體成員仍對他的回歸表達支持。太陽與權志龍在社群平台上為新專輯按讚，權志龍更發文寫下「ANOTHER DIMENSION 現已公開」。其中一張圖片顯示的時間為「8:19」，恰好與BIGBANG出道紀念日相同，也讓不少粉絲解讀為別具意義的象徵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法