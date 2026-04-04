黃鐙輝喊不看等下輩子！《櫻子媽媽》首演全場哭爆 方宥心100分鐘演完媽媽桑一生

〔記者傅茗渝／台北報導〕瘋戲樂工作室 2026 年重磅力作《櫻子媽媽與她的三個男人》昨（3）日於台北表演藝術中心盛大首演，全場近千座無虛席。金鐘影帝黃鐙輝首度跨足音樂劇便展現「拼命三郎」精神，甚至在開演前夕直播放話：「這次不來看，可能要下輩子了！」一席話成功催出票房與淚水。首演當晚好評狂炸，更有觀眾激動表示：「比聽演唱會還划算！」

《櫻子媽媽與她的三個男人》世紀首演座無虛席！好評炸裂，左起黃鐙輝、方宥心、凱爾。（瘋戲樂工作室提供）

該劇源自金曲歌王許富凱《五木大学》的音樂世界，由《台灣有個好萊塢》黃金團隊歷時三年打造。故事背景設定在林森北路條通文化，由方宥心領銜，攜手凱爾、黃鐙輝等實力派演員，挑戰「3人分飾9角」的高難度形式。

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黃鐙輝（左）、方宥心《櫻子媽媽與她的三個男人》世紀首演，被讚比演唱會還精彩。（瘋戲樂工作室提供）

演員們不僅要在100分鐘內不間斷演出，更得在舞台上「瞬移」更換造型與人格。黃鐙輝透露，為了完美呈現，他幾乎進入「無時無刻都在排練」的魔鬼狀態，甚至在休息空檔身體也會自動「虛擬練舞」。而女主角方宥心則被藝術總監王希文盛讚擁有深厚的演歌底蘊，將條通媽媽桑高潮迭起的一生演繹得淋漓盡致，讓台下觀眾隨著劇情又哭又笑。

黃鐙輝（左）、凱爾在《櫻子媽媽與她的三個男人》裡有精彩對手戲 。（瘋戲樂工作室提供）

首演現場星光熠熠，包含陸明君、林雨宣、陳妤以及名導比爾賈、鄭有傑等人都到場支持。社群平台隨即被首演好評洗版，黃鐙輝的歌喉與演技被網友封為「影視圈寶藏男孩」，大讚其唱功是被演戲耽誤的實力派。

黃鐙輝拚了！開演前夕直播告白錯過等下輩子。（瘋戲樂工作室提供）

黃鐙輝拚了！開演前夕直播告白錯過等下輩子。（瘋戲樂工作室提供）

藝術總監王希文笑稱，這種「3人演9角、搭配5位現場樂手」的編制，堪稱是「史上最不會做生意的音樂劇」，但正是這種高成本與精緻度，才成就了這部「零尿點」神劇。主辦單位也展現十足誠意，首週場次結束後皆加碼舉辦拍照見面會，讓粉絲能與主演近距離接觸。

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