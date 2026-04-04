自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

致敬《玫瑰玫瑰我愛你》 雷擎同居日本頂級樂手擦出火花

〔記者陽昕翰／台北報導〕雷擎5月將發行新專輯，新歌《微風微風》搶先曝光，這首歌的創作靈感來自耳熟能詳的中文老歌《玫瑰玫瑰我愛你》，曲中悠揚的五聲音階帶著春天飛揚的甜韻，雷擎想用自己的想像重組這份氛圍，寫下一段困難的遠距離戀愛心境轉折。

雷擎重現復古浪漫。（春雷音樂提供）雷擎重現復古浪漫。（春雷音樂提供）

雷擎分享遠距離戀愛的諾言，常讓他想到外公、外婆早年信件裡的海誓山盟，亂世中尋尋覓覓只為一雙眼神的浪漫，成了這首歌復古氣質最深層的來源，「有時覺得那種浪漫好像不復存在了，所以這首歌也註定聽起來復古。」

雷擎也談到：「因為從沒有經歷過遠距離，所有的擔心和不確定讓我非常膽怯。」這首歌以復古老上海風格爵士作為外衣，包裹遠距離戀愛的忐忑心境，該曲除由他操刀製作，更加入鐵琴、老式對講機音效營造懷舊質感，特邀享譽國際的薩克斯風手元晴一起合作。

薩克斯風手元晴受邀與雷擎合作。（春雷音樂提供）薩克斯風手元晴受邀與雷擎合作。（春雷音樂提供）

近來元晴因為海外巡迴場次臨時取消，一時找不到合適的落腳處，雷擎便邀他借宿家中1週，兩人每天起床就在家中即興錄音，雷擎表示：「平日熱情和藹的Fukada San，一拿起薩克斯風便變得異常嚴肅專注，讓我見識到日本頂級樂手的武士道精神。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中