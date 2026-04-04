致敬《玫瑰玫瑰我愛你》 雷擎同居日本頂級樂手擦出火花

〔記者陽昕翰／台北報導〕雷擎5月將發行新專輯，新歌《微風微風》搶先曝光，這首歌的創作靈感來自耳熟能詳的中文老歌《玫瑰玫瑰我愛你》，曲中悠揚的五聲音階帶著春天飛揚的甜韻，雷擎想用自己的想像重組這份氛圍，寫下一段困難的遠距離戀愛心境轉折。

雷擎重現復古浪漫。（春雷音樂提供）

雷擎分享遠距離戀愛的諾言，常讓他想到外公、外婆早年信件裡的海誓山盟，亂世中尋尋覓覓只為一雙眼神的浪漫，成了這首歌復古氣質最深層的來源，「有時覺得那種浪漫好像不復存在了，所以這首歌也註定聽起來復古。」

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雷擎也談到：「因為從沒有經歷過遠距離，所有的擔心和不確定讓我非常膽怯。」這首歌以復古老上海風格爵士作為外衣，包裹遠距離戀愛的忐忑心境，該曲除由他操刀製作，更加入鐵琴、老式對講機音效營造懷舊質感，特邀享譽國際的薩克斯風手元晴一起合作。

薩克斯風手元晴受邀與雷擎合作。（春雷音樂提供）

近來元晴因為海外巡迴場次臨時取消，一時找不到合適的落腳處，雷擎便邀他借宿家中1週，兩人每天起床就在家中即興錄音，雷擎表示：「平日熱情和藹的Fukada San，一拿起薩克斯風便變得異常嚴肅專注，讓我見識到日本頂級樂手的武士道精神。」

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