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娛樂 最新消息

李連杰進軍短劇！當綠葉提攜後輩 盼延續功夫文化

李連杰進軍微短劇。（資料照，記者陳奕全攝）李連杰進軍微短劇。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕62歲的功夫巨星李連杰近日宣布跨足微短劇市場，將以「特別主演」與「助夢人」的身分參與武俠題材短劇《源力江湖》，消息一出立刻引發外界關注。3月31日，他在活動受訪時也首次談到自己投入短劇領域的原因與想法。

他坦言，這次參與短劇並不只是單純想多拍作品，而是希望藉由新的影視形式，實現自己多年來的理念，實建立一個以功夫與武俠為核心的內容平台。

在他看來，微短劇製作門檻相對較低，能讓更多熱愛武術的年輕人有機會踏入影視圈，展現自己的能力與才華。也正因如此，他願意在《源力江湖》中以較為輔助的角色參與，希望把更多舞台留給新生代演員，讓他們有機會被觀眾看見。

李連杰也透過社群平台分享看法，他表示，中華傳統文化能夠流傳數千年，離不開許多前輩的努力，而武術正是其中極具代表性的文化符號。身為習武之人，他對那些透過電影與武術弘揚文化的前輩始終懷抱敬意。

他也強調，希望未來能透過新的內容形式，讓武俠與功夫文化持續被年輕世代看見與認識。對他而言，投入微短劇不只是一次新的嘗試，更是一種延續武術精神與文化傳承的方式。

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