（新碟快報）《大蟒蛇》重啟兼惡搞 放手一搏可能要人命

傑克布萊克（左）和保羅路德主演的《大蟒蛇》相當搞笑。（資料照，索尼影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕重啟電影在好萊塢已非新鮮事，但由兩大喜劇天王傑克布萊克和「蟻人」保羅路德主演的2025重啟版《大蟒蛇》相當特別，因為將經典恐怖IP重新「搞笑」詮釋，驚悚之餘卻又爆笑連連，而院線錯過也沒關係，實體影音包括4K UHD、藍光BD還有DVD已正式上架囉！

《大蟒蛇》描述道格（傑克布萊克 飾）和格里夫（保羅路德 飾）自小就是最要好的朋友，他們一直夢想能重拍他們最喜愛的「經典」電影《大蟒蛇：神出鬼沒》。中年危機促使他們放手一搏，並深入亞馬遜叢林開始拍攝。然而，當真正的巨蟒現身時，原本滑稽又混亂的片場瞬間變成致命戰場。他們夢寐以求想拍完的電影，然而這一切可能真的會要了他們的命。

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《大蟒蛇》推出UHD+BD雙碟鐵盒版。（得利影視提供）

此次《大蟒蛇》推出包括UHD+BD雙碟鐵盒版、藍光BD以及一般DVD，藍光精彩特收包括讓人歇嘶底里狂笑的NG片段、刪除與加長片段、傑克與保羅的混亂之旅、荒野好友：演員陣容、舞蛇人：湯姆葛米根、重塑經典傳奇：大蟒蛇，除了電影本片，特別收錄也相當精采唷！

緊接著也推出藍光BD和DVD的還有影后舒淇首部執導作品《女孩》，電影集合邱澤、9m88、白小櫻、影后林品彤等人主演，是舒淇的半自傳電影。她曾坦言拍攝過程中，「我就像洋蔥一樣，就這樣一層一層被剝開的感覺。」藍光特收包括製作特輯、電影主題曲《如果不是我的》MV，以及戲院預告，藍光還附贈電影手冊一本。

《女孩》改編自舒淇親身經歷。（得利影視提供）

去年推出的職人輕喜劇《歡迎光臨二代咖啡》成為少數罕見在台發行藍光BD的華語電視影集，描述一間名為「二代咖啡」的咖啡店裡，對咖啡懷抱著深厚情感的人們，通過各自的故事展現了對生活的熱愛與追求。

職人輕喜劇《歡迎光臨二代咖啡》成為少數罕見在台發行藍光BD的華語電視影集。（資料照）

劇情以一間充滿人情味的「二代咖啡」店為核心，描述了咖啡師與客人之間溫暖動人的故事，並透過咖啡文化探討世代、夢想與人生等議題。主線圍繞著林哲熹飾演的年輕咖啡師江克平的成長之路，以及他與鳳小岳飾演的咖啡店老闆之間的師徒關係。 隨著劇情發展，兩人在咖啡的世界裡不斷學習、挑戰自我，最終實現了夢想與自我價值的提升。藍光BD收錄全劇13集！

紀錄片《鋼琴家們的秘密煉金術》則簡單發行DVD，電影藉由瑞士鋼琴家弗朗西斯科皮蒙泰西無意間聽到一段從未公開的拉赫曼尼諾夫親自演奏的鋼琴錄音為契機，展開一段追尋在「音符之間，音色之外」到底還存在什麼神秘要素，決定著鋼琴演奏藝術的深度探索旅程。

《鋼琴家們的秘密煉金術》展開一段追尋在「音符之間，音色之外」到底還存在什麼。（得利影視提供）

為了尋找被皮蒙泰西稱之為「煉金術」的演奏魔法竅門，他接連拜訪了多名他十分景仰的古典音樂圈前輩們，其中包括權威演奏家阿爾弗雷德·布蘭德爾、台灣樂迷相當熟悉的皮耶絲…等知名鋼琴演奏家，求教演奏家的獨門技巧外，還請所有鋼琴名家親自演示他們的江湖一點訣，真切地在各自演奏中悄然存在的神秘技巧心法毫不保留地公諸於世。

最後推薦的則是深受大小朋友歡迎的《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》推出DVD~看海綿寶寶與他在比奇堡的好友們即將揚帆出航，展開史上最大、全新、絕不能錯過的銀幕冒險。

海綿寶寶電影版尋寶大冒險推出DVD。（資料照）

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