兒子被踢頭竟不出手 張雁名冷處理：不可能永遠保護他

藝人張雁名的兒子在公園玩被踢頭，他選擇事後再開導。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人張雁名近日在社群平台分享育兒經驗，透露自己帶2歲兒子到公園玩耍時，目睹孩子被踢到頭，他當下並未立即介入，原因是：不可能永遠在旁保護他。發文ㄧ出，引起廣泛討論。

張雁名的兒子在玩耍時，被其他孩子踢到頭，張雁名當場並未做出任何舉動，選擇事後與孩子引導。他說，過去帶著兒子外出時，通常會緊緊跟在旁邊照顧，對於兒子的一舉一動都很在意。

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隨著兒子逐漸長大，張雁名開始改變態度與方式，他選擇留給兒子更多自主空間，因此這次他就遠遠觀察。公園內聚集不同年齡層、性格各異的孩子們一起玩耍，互動過程中難免出現摩擦與衝突，張雁名覺得這是讓兒子學習社交的重要機會。

藝人張雁名認為該適時給兒子自主空間，因為父母不可能隨時在身旁。（資料照，記者潘少棠攝）

當天兒子被踢到頭的時候，他發現有其他孩子把兒子帶離衝突現場，避免爭執、肢體碰撞情況持續擴大。發文的時候，張雁名坦承自己其實掙扎要不要過去「關心」，最後還是選擇看看兒子如何面對這樣的情況。

直到離開公園，張雁名才對兒子說，在公園玩要多加注意周遭狀況，否則就有可能再發生被其他孩子不小心碰撞的經驗。張雁名還告訴兒子，如果被推擠或攻擊，應該勇於表達自己的立場，例如說「不可以」、「不要」，表達自己的界線，也學習自我保護。

張雁名認為兒子應該要享受與同齡孩子的互動，也要學會在互動過程中保護自己。身為父母，張雁名知道自己不可能永遠時刻陪伴在兒子身邊，所以讓孩子逐步充實面對外界的能力，對他來說，是最好的方式。

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