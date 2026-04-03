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愚人節噩夢 舒子晨忍到極限 崩潰喊：人生最長18分鐘

藝人舒子晨近日在社群平台分享自己的「愚人節」當天的特殊經驗。（翻攝自IG）藝人舒子晨近日在社群平台分享自己的「愚人節」當天的特殊經驗。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人舒子晨近日在社群平台分享自己的「愚人節」當天的特殊經驗，當天她搭乘Uber回家，沒想到卻在車上度過的人生中最長的18分鐘。

舒子晨說，她當天結束行程之後，搭車準備回家，原本低頭滑手機的她，還在整理當天活動內容，打算回家復盤當日的舞蹈，沒想到隨著音樂動次達次，她漸漸覺得自己的腹部也有那種「不安份」的感覺。

舒子晨覺得車上的18分鐘超長。（本報合成圖，翻攝自IG）舒子晨覺得車上的18分鐘超長。（本報合成圖，翻攝自IG）

舒子晨感受到腹部傳來劇痛，腸胃狀況與平常明顯不同，她開始覺得事情不太對勁。腹部的不適感愈來愈強烈，甚至一度讓她無法好好地坐著，她只能透過不斷調整呼吸、坐姿，想要轉移自己的注意力。途中她還不斷提醒自己、調適心理，希望順利撐過去，直到下車。

18分鐘的車程當中，她忍耐到身體不斷戰鬥，還冒冷汗。停等紅綠燈的時候，她覺得時間過得超級慢，身體不舒服的感覺也彷彿被放大，她超擔心情況失控，希望不要影響到車內環境。

短短的18分鐘車程，舒子晨覺得像過了一世紀那麼長。直到到家，舒子晨手刀直奔廁所，終於解除危機。

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