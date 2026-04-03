館長崩潰認「人生最低潮」 直播吐苦水：生意撐不住

館長開直播，坦言：近期壓力很大，遇到人生最低潮。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「館長」陳之漢經常在直播針砭時事，隨著他立場搖擺不定，言行舉動經常成為網友討論話題。今（3）館長開直播，坦言：近期壓力很大，遇到人生最低潮。

館長抱怨，因為自己挺了「對的人」就被司法迫害，一心為台灣努力的他，卻換來生意難做的悲慘結局。館長在YouTube頻道貼出前民眾黨主席柯文哲照片，還發文表示自己最近壓力真的很大，希望能做好自己的生意，這兩三年來，真的是他人生最低潮的時刻。

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四叉貓也偷臭館長每次喊動員、幫民眾黨站台，「活動人數就又少了ㄧ些」。（資料照，記者廖振輝攝）

館長頻頻接觸中國，表示自己「看到真實」，卻換來攻擊與司法迫害，他實在不懂自己為兩岸和平的真心竟然變成如今的下場。

網紅四叉貓先前也針對329凱道聚會和館長隔空打起口水戰，四叉貓日前在網路上說：「那天台灣民眾黨就真的叫不出人啊」、「人少又不是我害的」，質疑館長為何對他開罵。

四叉貓也偷臭館長每次喊動員、幫民眾黨站台，「活動人數就又少了ㄧ些」，更指現場販售的便當「整個凱道只賣出50份」、「我去擺香腸攤的生意說不定都會贏館長」。

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