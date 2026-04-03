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娛樂 最新消息

范瑋琪《浪姐7》首播「0修音」現原形？ 小S公開喊：妳非常有種

范瑋琪《浪姐》首戰唱《如果的事》，大咖閨蜜團全現身。（翻攝自微博）范瑋琪《浪姐》首戰唱《如果的事》，大咖閨蜜團全現身。（翻攝自微博）

〔記者傅茗渝／台北報導〕今晚（3日）中國綜藝《乘風2026》（浪姐7）正式開播，本季賽制玩很大，祭出「全直播、不NG、無修音」的殘酷考驗，久違舞台的范瑋琪首波便祭出回憶殺，挑戰個人招牌曲《如果的事》，展現重返巔峰的野心。

一向愛開玩笑的小S，這次收起嬉鬧大讚范范的勇氣：「我個人覺得妳真的是非常的有種，因為我是絕對不敢去的，以妳有種的程度，一定能拿到非常好的成績。」曾親歷賽事考驗的阿雅也難掩激動，笑稱：「我真的覺得你很勇敢，我真的很期待看到范范跳舞。」而好姐妹吳佩慈則許下溫馨願望，期盼范范在舞台上認識新朋友：「或許在跳舞也會有一些進步。」

吳佩慈、賈靜雯替范瑋琪加油。（翻攝自微博）吳佩慈、賈靜雯替范瑋琪加油。（翻攝自微博）

身為過來人的學姐們也紛紛傳授心法，金馬影后賈靜雯給出了最實用的心態建議：「發揮平常的日常，去交朋友，放輕鬆、放輕鬆、放輕鬆，這是我給妳的建議。」A-Lin則先是搞笑驚呼：「什麼？什麼？范范姐要去浪姐了？掌聲鼓勵！」隨後又不忘現實地打趣：「浪姐很辛苦的欸，我在這邊祝福范范姐，不要熬夜，但是不可能的，妳一定會熬夜。」

A-Lin、阿雅隔空替范瑋琪助陣。（翻攝自微博）A-Lin、阿雅隔空替范瑋琪助陣。（翻攝自微博）

面對星光熠熠的應援陣容，范瑋琪感性表示已將每一句加油都記在心裡，「每一句加油都記在心裡愛你們，謝謝妳們的鼓勵與期待，我會帶著這份力量，好好享受舞台。」

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