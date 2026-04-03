台灣是夥伴！FLOW熱血嗨唱《火影忍者》神曲 野生柯震東低調朝聖

FLOW的KOHSHI在現場超嗨。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本搖滾樂團FLOW今天（3日）應A.C.F秋葉原動漫祭邀請，帶來90分鐘的專場演出，多首《火影忍者》系列歌曲，嗨翻全場，不過眼尖的觀眾也發現，柯震東竟也現身朝聖，意外掀起驚呼。

柯震東現身觀看FLOW表演。（讀者提供）

FLOW年初才接受文總邀請，登上台灣除夕特別節目演出，與冰球樂團一起表演。沒想到相隔不到半年再次來台，開場就以《火影忍者》早期的歌曲《Re:member》瞬間點燃現場觀眾的情懷，一連唱3首歌炒熱氣氛。

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FLOW的雙主唱KEIGO、KOHSHI默契十足。（記者王文麟攝）

主唱KEIGO用中文跟大家打招呼：「大家好，台灣！我們是FLOW！」他們表示很開心見到大家，「我們知道台灣的大家非常喜歡日本動漫歌曲，我們會帶來很多動漫歌曲。」接著用日文表示：「這次專場歌單是為動漫祭量身打造，希望將日本動漫音樂文化的熱情直接帶給粉絲，大家一起high到最後！」

FLOW的KEIGO舉起手，要粉絲一起唱。（記者王文麟攝）

FLOW獻唱了《交響詩篇艾蕾卡7》第1期的片頭曲《DAYS》，《Code Geass 反叛的魯路修》第二季片頭曲《World End》以及《COLORS》，一同慶祝《魯路修》迎向20週年。中段，FLOW安排了多首Cover歌曲向《火影忍者》的主題致敬，包括ASIAN KUNG-FU GENERATION演唱的《遙か彼方》和生物股長的《青鳥》，讓台下火影迷陷入瘋狂。

FLOW的KEIGO炒熱現場氣氛。（記者王文麟攝）

FLOW感性又熱血地表示：「謝謝你們，讓我們沒有放棄，看到台灣有這麼多人支持我們，現在在我們面前的人，全部都是我們的夥伴，大家還可以繼續嗨嗎？大家還可以繼續嗨嗎？」接著獻上更大的驚喜，就是新歌《5TELLA》海外首唱，誠意滿滿。

FLOW的KOHSHI樂在其中。（記者王文麟攝）

演唱會接近尾聲，FLOW終於祭出《火影》迷眼中的催淚神曲《Sign》，以及《火影忍者》的《GO》，光是《GO》前奏一出，全場已然沸騰，全場一起唱、一起跳「Fighting Dreamers！」把氣氛推到最高點，最後在《GOLD》歌聲中向大家承諾「我們一定會再回來的」。

FLOW的KEIGO帥氣十足。（記者王文麟攝）

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