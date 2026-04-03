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閃兵醜聞國際化 王子上銬畫面傳韓 狂讚BTS對比羞辱

王子（前）交保畫面曝光。（資料照，記者陳奕全攝）王子（前）交保畫面曝光。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕藝人王大陸捲入閃兵風波，引爆演藝圈連環效應，甚至被形容「一人拖垮半個娛樂圈」。警方查出背後疑似存在「閃兵集團」，涉嫌協助偽造體位逃避兵役，多名藝人遭點名牽連，包括陳零九、威廉、陳大天、謝坤達、張書偉、「小杰」廖允杰、「王子」邱勝翊等人，事件持續延燒。

風波不只在台灣炸鍋，甚至一路燒到韓國，衝上當地娛樂新聞排行榜前三名。韓媒更直接用刺眼標題對比：「連BTS都當兵回來了」，引發國際輿論關注。

「王子」邱勝翊（中）於1日遭上銬，從南港租屋處被帶回調查。（資料照，記者陸運鋒攝）「王子」邱勝翊（中）於1日遭上銬，從南港租屋處被帶回調查。（資料照，記者陸運鋒攝）

其中，「王子」邱勝翊於1日遭上銬，從南港租屋處被帶回調查，畫面曝光後，大批網友湧入社群開酸：「連GD都去當兵了」、「BTS都當完回來了」、「睡了夫人又逃兵」，留言火力全開。

韓國網友同樣關注此事，紛紛留言力挺自家藝人服兵役的態度：「BTS真的讓人驕傲」、「連PSY都當過兩次兵」、「7個人全部入伍，一個都沒逃」，對比之下，讓台灣閃兵事件顯得格外刺眼。

BTS全員7人全都完成當兵義務，以完整體回歸。（翻攝自X）BTS全員7人全都完成當兵義務，以完整體回歸。（翻攝自X）

不少網友也質疑，韓國國際級巨星都願意中斷事業入伍，反觀部分台灣藝人卻千方百計逃避兵役，「到底在想什麼？」成為輿論焦點。

事實上，韓國演藝圈也曾出現閃兵醜聞。2000年代初，歌手劉承俊因事業正紅選擇逃兵，最終定居美國，至今仍被禁止入境韓國，等同被「全面封殺」。多年來他仍不時成為網友嘲諷對象，負面標籤難以抹去。

台灣演藝圈逃兵醜聞延燒到韓國，第3名標題為「BTS也曾服兵役 台灣對演藝圈逃避兵役的行為感到憤怒」。（翻攝自X）台灣演藝圈逃兵醜聞延燒到韓國，第3名標題為「BTS也曾服兵役 台灣對演藝圈逃避兵役的行為感到憤怒」。（翻攝自X）

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