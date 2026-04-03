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娛樂 最新消息

澳洲原裝竟是汽修廠？保健品造假大翻車！陳妍希、明道、伊能靜集體道歉

〔記者李紹綾／台北報導〕原本主打「澳洲原裝進口、護眼神藥」的保健品牌優思益，年銷量狂賣260萬瓶，沒想到被央視踢爆「攏系假ㄟ」。最扯的是，品牌宣稱的澳洲總部地址，地圖一查竟然是一間「汽車維修廠」，消息一出，曾幫忙帶貨的台灣藝人們集體炸鍋，趕緊排隊出來道歉。

陳妍希啟動「先行賠付機制」，通通「全額無條件退款」。（翻攝自微博）陳妍希啟動「先行賠付機制」，通通「全額無條件退款」。（翻攝自微博）

去年宣布離婚、前幾天又因為運動受傷「腳打石膏」宣布停工的陳妍希，這回心情恐怕更悶了。她的工作室發出道歉，認了「選品監控不力」。為了護粉絲，陳妍希展現霸氣，直接啟動「先行賠付機制」，不管買多久、有沒有拆封、包裝丟了沒，通通「全額無條件退款」，團隊承諾會先掏腰包墊錢，經確認72小時內到帳，絕對不讓粉絲當冤大頭。

明道透過律師發聲，強調已經徹底清查並終止合作。（翻攝自微博）明道透過律師發聲，強調已經徹底清查並終止合作。（翻攝自微博）

「霸總」明道也透過律師發聲，強調已經徹底清查並終止合作，同樣承諾30天內透過助理「先行賠付」，直言：「無論品牌方最後賠不賠，我都會負責到底。」伊能靜的「靜話集」除了採取法律手段維權，更保證7個工作日內讓下單的消費者全額退款。3人不約而同採取「先賠再說」的冷處理方式，就是想救回碎了一地的信任感。

伊能靜的「靜話集」除了採取法律手段維權，更保證7個工作日內讓下單的消費者全額退款。（翻攝自微博）伊能靜的「靜話集」除了採取法律手段維權，更保證7個工作日內讓下單的消費者全額退款。（翻攝自微博）

雖然藝人們賠錢很有誠意，但中國網友還是忍不住吐槽：「連汽修廠都能包裝成國際大獎品牌，選品流程真的只是浮於表面。」也有人狠酸這牽連人數多到像在辦同樂會。

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