《逐玉》爆紅又爆爭議 張凌赫造型被酸翻 央視親護航

中國古裝劇《逐玉》近期熱播，男主角張凌赫（左）與田曦薇人氣同步飆升。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國古裝劇《逐玉》近期熱播，男主角張凌赫與田曦薇人氣同步飆升，該劇從開播到完結始終維持高討論度，被封為「現象級大爆劇」。不過話題之外，張凌赫的造型也意外成為網友熱議焦點。

由於劇中形象肌膚白皙透亮，張凌赫被網友戲稱為「粉底液將軍」，甚至他的「武安侯雉雞翎造型」也被吐槽像「蟑螂鬚」，引發兩極評價。

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沒想到中國官媒《央視新聞》直接出手「護航」，公開力挺該造型設計，給予高度肯定。央視認為，張凌赫所配戴的雉雞翎造型，成功融合戲曲傳統元素，展現古典武將英氣，精準詮釋東方審美。

央視認為，張凌赫所配戴的雉雞翎造型，成功融合戲曲傳統元素。（翻攝自微博）

央視更進一步指出，《逐玉》巧妙將雉尾翎、秦腔、皮影戲等多項傳統文化融入劇情，不僅提升文化厚度，連國台辦也在記者會上公開點名肯定該劇的熱播現象。

儘管如此，該劇仍伴隨爭議，包括收視率灌水、AI換臉等話題持續發酵，但整體熱度絲毫未減。

張凌赫佩戴雉雞翎並非戰鬥狀態，而是象徵「王者歸來、戰神歸位」的榮耀時刻。（翻攝自微博）

對於造型設計，造型指導易小雅也出面解釋，劇中張凌赫佩戴雉雞翎並非戰鬥狀態，而是象徵「王者歸來、戰神歸位」的榮耀時刻，與戰場上的實戰形象有所區隔，強調的是人物氣場與身份轉換。

《逐玉》改編自晉江文學城小說《侯夫人與殺豬刀》，由曾慶傑執導，講述市井女子與落難侯爺從契約婚姻展開，在亂世中交織出女性成長與家國情懷的故事。

從被網友吐槽到獲官媒背書，張凌赫這波「造型之爭」也讓《逐玉》的話題再度延燒。

造型指導易小雅出面解釋，武安侯造型強調的是人物氣場與身份轉換。（翻攝自微博）

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