「粉底液將軍」惹禍？張凌赫《逐玉》引廣電總局出手！李昀銳、陳哲遠誰才是真武侯？

張凌赫（左起）、李昀銳和陳哲遠誰才是真武侯？（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕古裝劇《逐玉》熱播，張凌赫飾演的「武安侯」因妝容過於精緻被調侃為「粉底液將軍」，甚至引發官方對電視劇審美的關注。然而，這股「俊美將軍風」早已悄然成形，從《九重紫》李昀銳的英挺儒將到《一笑隨歌》陳哲遠的暗黑戰損，三位新生代男神正以不同風格改寫傳統武將的粗獷印象，掀起一場關於「顏值崇拜」與「角色還原」的網路大論戰。

張凌赫在《逐玉》的「武安侯」將軍扮相帥度爆表，被中國部分網友戲稱是「粉底液將軍」。（翻攝自網路）

由張凌赫、田曦薇主演的古裝劇《逐玉》播出以來討論度高居不下，劇中張凌赫飾演的落難王爺謝征，以清冷孤傲、破碎感十足的「病嬌王爺」形象擄獲大批觀眾。而他的「武安侯」將軍扮相更是帥度爆表，被中國部分網友戲稱他是「粉底液將軍」，還引發中國國家廣播電視總局出手召開「電視劇健康審美座談會」，要求劇組以後要演什麼像什麼，妝容必須貼合身份，杜絕顏值崇拜。

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李昀銳在《九重紫》的將軍扮相五官清秀。（翻攝自網路）

陳哲遠在《一笑隨歌》的將軍扮相很有少年感。（翻攝自網路）

不過在張凌赫以「武安侯」爆紅之前，近年古裝劇中，李昀銳在《九重紫》、陳哲遠在《一笑隨歌》的將軍扮相也都因五官清秀、妝容乾淨而獲得不少好評，三部劇意外形成一組「新世代武將美學」的對照組。

張凌赫在《逐玉》演落難侯爺的破碎感讓觀眾看了為之心動。（翻攝自網路）

✦張凌赫《逐玉》：無瑕精緻派的「理想化將軍」

張凌赫在《逐玉》中飾演「武安侯」，爭議較大的「精緻妝容」，其實是為了塑造角色「清冷孤傲」的視覺感。深邃的眼神，配合高挺的鼻樑，成功的詮釋了武安侯那種「不可一世」卻又隱含憂傷的氣質。尤其是他190 公分的身高優勢，在穿上重型將軍甲後，展現出一種強大的壓迫感與威懾力。即使被戲稱為「粉底液將軍」，卻也讓《逐玉》在眾多古裝劇中脫穎而出，成為視覺焦點。

李昀銳在《九重紫》中飾演的宋墨帶著溫潤書生感。（翻攝自網路）

✦ 李昀銳《九重紫》：冷感俊朗風的「書卷氣將軍」

李昀銳在《九重紫》中飾演的宋墨是英國公府的世子，身份極其顯赫。劇組刻意強化了他的眉峰，展現出武將的凌厲感，但底妝相對清透，給人一種乾淨利落、英姿颯爽的視覺，反而凸顯角色的沉穩與克制，還帶點溫潤書生感，塑造出一種「能上戰場，也能入朝堂」的儒將形象，也讓李昀銳從男配角成功轉型成男主角，他的將軍扮相也被譽為「最符合古典武將英氣」的代表。

陳哲遠在《一笑隨歌》凌亂的髮絲與血跡妝容，多了一份悲劇英雄的張力。（翻攝自網路）

✦ 陳哲遠《一笑隨歌》：戰損暗黑系的「少年感將軍」

陳哲遠在《一笑隨歌》中飾演的「鳳隨歌」是一個亦正亦邪、個性桀驁且深沉有謀的角色。他不僅是「少年戰神」，更是一個身處權力鬥爭中心的皇子。雖然將軍扮相同樣走俊美路線，但劇組巧妙地運用了「戰損感」來中和他精緻的五官，凌亂的髮絲與血跡妝容，更讓他的將軍形象少了一份「偶像包袱」，多了一份悲劇英雄的張力。

張凌赫（左起）、李昀銳和陳哲遠古裝劇造型都成功掀起話題。（翻攝自網路）

從《逐玉》、《九重紫》、《一笑隨歌》這三部劇的討論延燒，也讓「將軍妝」成為古裝劇的新審美議題。過去武將多以黝黑、粗獷形象呈現，如今則逐漸轉向「乾淨、俊朗、線條分明」的美型風格。有網友認為這反映了觀眾審美變化，也有人擔心「過度精緻會削弱角色說服力」。但無論支持或質疑，三位男星的造型都成功掀起話題，為古裝劇市場帶來新的討論熱度。

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