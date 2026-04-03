「嵐」始終5人 二宮和也：失敗可能是你第一份工作

二宮和也鼓勵即將出社會的新鮮人「正因為是新的開始，才有失敗的空間」；圖為2025年坎城影展。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕從本月1日起，二宮和也就任「野村不動產仲介Plus」的品牌大使，並接受了《TBS》訪問。訪談中除了談到對他來說「偶像」代表什麼意義外，也鼓勵即將出社會的新鮮人「正因為是新的開始，才有失敗的空間」，期許大家在年輕、在全新的階段去面對並處理各種失敗，也許會成為最初的一份工作，希望大家不要害怕，勇敢前進。

談到就任大使一事，二宮和也表示，能成為日常生活中經常看到的事物的代言人，這種突如其來的衝擊其實滿強的，會讓人緊張。也坦言自己的真實感受，同時展現積極態度，希望能和大家一起在同樣的時間點上學習各種事情。

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當被問到若以不動產仲介為比喻，「作為偶像」對二宮和也來說是什麼樣的資產時，他將話題轉向了「嵐」；二宮和也說，「從1999年成軍到2026年，5個人從頭到尾沒有少任何1人，一起走到最後，我想向其他4位成員表達感謝。」在成員更替頻繁的偶像產業中，「嵐」始終維持五人完整的歷程，也讓二宮和也口中的「資產」，不只是職業經驗，更是一種難以複製的關係價值。

二宮和也感慨說道，能一直維持5人不變站在舞台上，不只是因為粉絲的支持，也因為其他4人曾說過「我們一起一直做下去吧」，沒有這句話是不可能的，所以真的很感謝，並補充說：「『敬愛』成為了我心中最重要的資產。」

談到身為「嵐」的一員，二宮和也回顧道，不去分誰高誰低，而是以平等的方式與大家討論，即使很花時間，也要一起做出決定，這種經驗作為資產是非常有價值的。二宮和也提到，「無論未來擁有什麼樣的頭銜，這些都會成為我核心與基石」，並感性地說「真的覺得當偶像很好，也很慶幸自己是嵐的一員」。

二宮和也直言「偶像」這個身份是「特別的」，並提到「一般人一輩子大概會遇見5萬到6萬人，但我在狀態好的時候，一天就能見到這麼多人。」提及演唱會中與粉絲見面的規模之大，也表示「未來走向新的道路後，這樣與人相遇的活動應該也會持續下去」。

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