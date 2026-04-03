「終於啊！」麻豆倒閉惹怒元老女優 怒揭高層黑幕

有「台版蒼井空」之稱的AV女優夏晴子直指麻豆傳媒停止營運有跡可循。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕華語成人平台「麻豆傳媒」驚傳倒閉，昨（2）日發布公告宣布停止營運，前AV導演圤智雨點出平台關閉6大關鍵，這讓元老級女優夏晴子忍不住發聲，指圤智雨亂蹭流量。

有「台版蒼井空」之稱的AV女優夏晴子直指麻豆傳媒走向滅亡的兩大原因是「高層決策錯誤」、「資源分配不公」。身為麻豆傳媒元老級女優的夏晴子發限時動態表示：看到這消息第一時間感覺是「終於啊！」

麻豆傳媒停止營運，夏晴子心裏瞬間五味雜陳。（資料照，記者陳奕全攝）

她表示「身為元老級的演員，心裏瞬間五味雜陳」，她曾經一心和公司拚搏打天下，把麻豆推上華語頂峰的位置，那時她感到身為「華語最強」非常驕傲。

話鋒一轉，夏晴子說，「上位者多年數次決策錯誤，將公司資源傾盡一人身上，讓我們其他打江山的演員情何以堪？」她進一步質疑：「多少優質演員，因為沒通告、沒戲拍、沒錢拍而退役！？」

夏晴子認為積壓在心底多年的忿忿不平終昭雪。（資料照，Model TV提供）

夏晴子認為「把優秀的團隊一個個砍掉，剩的是合心意了，但這座長城也註定走向滅亡！」她還記得最後兩、三年，割韭菜、侵權盜片、擺爛、搗亂市場，過去的情誼早就被抹滅得一乾二淨，更直言：積壓在心底多年的忿忿不平終昭雪。

針對圤智雨列出「麻豆傳媒倒閉的6種原因」，夏晴子忍不住說：「到底為什麼每次成人產業有狀況都有達（ㄋㄧㄡˊㄍㄨㄟˇ）人（ㄕㄜˊㄕㄣˊ）喜歡跳出來亂蹭？」

夏晴子認為成人產業出問題，圤智雨只會出來蹭熱度。（資料照，Model TV提供）

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