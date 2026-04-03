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娛樂 最新消息

昔日最美郭襄去哪了？李綺虹淡出演藝圈真相曝光

當年在古天樂版《神鵰俠侶》演出，被封為「最美郭襄」的女星李綺虹。（翻攝自IG）當年在古天樂版《神鵰俠侶》演出，被封為「最美郭襄」的女星李綺虹。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕當年在古天樂版《神鵰俠侶》演出，被封為「最美郭襄」的女星李綺虹，俏皮可愛的模樣令觀眾難忘。李綺虹一度淡出香港演藝圈至加拿大定居，並未忘情大銀幕的他，近期四處奔走宣傳主演電影《今天應該很高興》，更透露自己當年退出演藝圈的原因。

李綺虹主演電影《今天應該很高興》。（翻攝自IG）李綺虹主演電影《今天應該很高興》。（翻攝自IG）

童年就隨著家人移民加拿大的李綺虹，1994年參加香港小姐選美，獲得季軍和最受傳媒歡迎獎，接著便進入娛樂圈。除了和古天樂拍《神鵰俠侶》之外，也和林志穎合作《絕代雙驕》；電影作品則有《衝鋒隊怒火街頭》及《金枝玉葉2》二度獲香港電影金像獎最佳女配角提名。

2004年李綺虹結婚後，逐漸減少演出，後來她才鬆口，自己在2002年罹患憂鬱症，才決定退圈。

近日她接受同樣移民加拿大的藝人杜挺豪訪問，談起生活點滴。李綺虹回憶自己過去活在鎂光燈下的日子，覺得自己很天真，對圈內複雜的人際關係無法應對。在加拿大長大的她，中文、廣東話都一竅不通，常常覺得自己格格不入。

李綺虹近期為宣傳電影接受訪問。（翻攝自IG）李綺虹近期為宣傳電影接受訪問。（翻攝自IG）

回加拿大生活，才讓李綺虹放下女星包袱，就算素顏、穿著平實，她也不在意，反而覺得很舒服。

現在居住在加拿大甘露市的李綺虹指出，她住的地方人口較少，因此完全沒有茶餐廳，只有兩家雜貨店比較有華人口味的商品。儘管如此，她還是非常喜歡現在的生活，近年有人邀她拍戲，她也抱持開放態度，只要時間和能力許可，她都願意嘗試。

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