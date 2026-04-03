演藝圈罕例！NCT刷一整排「愛你」 力挺Mark爆團魂

NCT DREAM在演唱會上哭到爆，原來是不捨Mark（左）退團。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國團體NCT的Mark今天（3日）宣布退社退團，將在4月8日停止與SM娛樂的專屬合約，並結束NCT127、NCT DREAM的所有活動。成員們展現滿滿的團魂，在Mark的親筆信下刷一排留言為他祝福，讓粉絲看了都快哭了，也成為韓國演藝圈中相當罕見的案例。

Mark今天下午發表親筆信，最多人按讚的留言是出自NCT DREAM的羅渽民，他寫著：「孩子呀，不要難過，讓我親親你，愛你！」接下來JENO則寫著：「我們隊長哥哥，要幸福喔！」鍾辰樂則是「加油」。

請繼續往下閱讀...

NCT成員在Mark退團親筆信下刷一整排祝福，不是粉絲都感動了。（翻攝自IG）

楷燦除了留言寫著「我愛你」之外，他本人則再發一則長文安撫粉絲，透露過去在結束巡演之後，都會發表長文來分享心得，這次沒有這麼做的原因，正是因為很對不起大家。不過他強調，NCT127、NCT DREAM並不是結束，接下來還會帶著愛，繼續往前走，希望大家不要太過傷心。

道英曬出與Mark合照，希望大家不要誤解Mark。（翻攝自IG）

道英特別在IG曬出兩人合照，稱Mark是他深愛的朋友，至今仍沒有任何的改變，雙方深聊了很多，最後決定理解「我最親愛的Mark的心意，我會無條件為他應援。」他表示，自己雖然不能幫Mark傳達意見，不過希望大家不要帶著偏見去傾聽Mark的真心以及煩惱。

「今後的NCT，不會是少了誰的NCT 127，是一個與NCTzen攜手，成為一個無論什麼形式，都會讓人驕傲自豪，不會做出對不起舞台的團隊。」道英更鄭重強調，如果外界對Mark以及NCT之間的感情產生懷疑、臆測，那麼他會陷入悲傷以及委屈，並拜託大家守護NCT與粉絲一起走過10年的美好時光。

Mark在親筆信上表示，在結束10年合約之際，思考著自己真正夢想的模樣，因此和每一位成員深聊，「想到這件事情就忍不住掉眼淚，所有成員都說支持我，我這輩子都會感到很抱歉，也會很感恩。」

他向成員們告白，並有感而發：「我和同舟共濟10多年的成員們一起航行，完成了最棒的旅程，我這個喜歡『潛水』的人，現在要游得更遠，他們用愛支持我繼續深潛，未來我也會繼續支持，愛你們。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法