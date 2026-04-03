Ku酷徵才引戰 狂喊3次「玻璃心別來」網酸：慣老闆？

法籍網紅「Ku」酷，去年因為製作大型節目《中文怪物》掀起極大話題。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕法籍網紅「Ku」酷，去年因為製作大型節目《中文怪物》掀起極大話題，人氣也更上層樓。目前酷的YouTube頻道訂閱數達230萬人，近日他發出徵人啟事求才，開出每個月薪水4萬元起，上班時間為早上10點到晚上7點，他特別強調「一特質」的人不適合，引起網友討論。

酷表示目前需要企劃兼經紀助理人才，每月薪水4萬元起，可以居家上班，但每週至少進辦公室2天，酷再三強調：「玻璃心者不適合、玻璃心者不適合、玻璃心者不適合」，還說因為重要的事必須說3次，所以他連說3次。

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目前酷的YouTube頻道訂閱數達230萬人。（翻攝自IG）

酷表示，這份公司內容五花八門，需要協助擔任「頻道經紀人兼企劃」阿毛，處理各種事務，工作內容包括：一起想企劃寫本、與廠商溝通，偶爾也需要參與拍攝，希望前來應徵的人能夠獨立作業、完成交付任務、溝通能力良好、有效理解需求並回報進度、配合度高、做事細心，如果能使用PS、PR更好，但並非必要條件。

許多網友都對這份工作躍躍欲試，不過，酷列出來的工作內容非常繁雜，外加酷強烈提醒「不能玻璃心」，還沒去應徵就能感受到壓力。

酷表示目前需要企劃兼經紀助理人才，強調「玻璃心者不適合」。（翻攝自IG）

爭議最大的部分還是薪水，工作內容繁雜，薪水卻只有「4萬起」，評論區有人留言：「愛台灣愛到連台灣慣老闆那套也學習的淋漓盡致了」獲得許多網友認同。部分網友則火上澆油說：「玻璃心不適合=老闆愛亂罵人」、「4萬要請高能力的人？」、「粉絲就千萬別帶著濾鏡去應徵了，通常會破滅」。

甚至有網友拿其他網紅比較，指出Joeman先前徵剪輯師開出月薪5萬元，還提供14個月年薪、績效獎金、三節禮金及每週Happy Hour等福利，對比之下更顯落差。

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