台灣樂團厲害了！跨入國際影壇拚雙獎 喊話怪味飄出去

百合花《怪味》MV雙雙入圍美國亞特蘭大電影節、紐約獨立製作電影節。（自來有限公司公司）

〔記者張釔泠／台北報導〕金獎樂團百合花的《怪味》MV近日傳出好消息，雙雙入圍美國亞特蘭大電影節、紐約獨立製作電影節，成為少數被提名的亞洲作品，樂團開心表示：「很高興能透過影像的方式，把我們的音樂作品帶到美國，十分榮幸能跟來自世界各地優秀的影視作品一同入圍，同時也感謝所有夥伴的幫忙，讓這股『怪味』成功飄散出去！」

百合花2024年發行的《萬事美妙》專輯，大膽破格搖滾節奏，為台語創作注入不同生猛面貌，讓樂團去年成功抱走金音獎年度專輯。

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百合花《怪味》MV雙雙入圍美國亞特蘭大電影節、紐約獨立製作電影節。（自來有限公司公司）

其中《怪味》收錄於該專輯，警示寓言的勸世歌詞，除了展現樂團對社會細緻觀察，更透過MV各種奇怪設定演出，一次網羅所有荒謬大小事，集結成最怪的世界觀，成功入圍亞特蘭大電影節、紐約獨立製作電影節，不僅展現台灣音樂影像創作的實力，也讓百合花在國際舞台上嶄露頭角。

《怪味》MV由美籍導演Haoyan of America執導，特別邀請金馬影帝李康生擔綱演出，在MV中展現幽默逗趣的一面，為作品注入豐富層次與亮點，同時以精湛演技提升整體質感。李康生身為國際影展常客，此次跨界參與MV演出，再度隨作品進軍國際影展，讓百合花興奮表示：「影帝果真有影響力！」

百合花闖入國際影壇。（自來有限公司公司）

亞特蘭大電影節將於4月23日至5月3日舉行，而紐約獨立製作電影節則緊接在6月1日至6月7日登場。百合花特別向樂迷喊話，邀請大家一同為《怪味》MV集氣，期待能在國際舞台上再創佳績，為台灣音樂影像再添光彩。

百合花闖入國際影壇。（自來有限公司公司）

百合花本周將參戰台灣祭演出，並與饒舌團體Multiverse同台合體，預計帶來一場嘻哈搖滾音樂對決，樂團笑說：「難得挑戰跨入嘻哈界，絕對是不一樣的嘗試，歡迎大家到現場欣賞『馬提花』全新組合！」另外百合花也會參加4／18 Record Store Day世界唱片行日慶祝活動，當天除了演出之外，還會推出首張專輯《燒金蕉》實體卡帶，並且現場錄製黑膠及競標。

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