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10億女神人生第一次被罵這麼慘 爆氣反擊：我不只酒駕還會離婚

財富女神王宥忻回擊網友質疑。（資料照，女神愛啪啪提供）財富女神王宥忻回擊網友質疑。（資料照，女神愛啪啪提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕身價超過10億的「財富女神」王宥忻，日前在社群分享打造擁有780坪空間的「心宇宙商務中心」，她5年前在台北斥資2億元購地，並花費2千萬裝潢，卻引發網友留言砲轟，質疑她誇大不實，對此她也親自火線回應：「人生第一次被罵到這麼慘。」更自嘲自己酒駕的黑歷史。

王宥忻5年前在八德路一帶以低價入手某大樓1樓及地下室空間，當時計畫要打造一個提供大眾交流、成長、創造價值的空間，沒想到後來疫情爆發計畫延宕，她改以每個月70萬元出租給連鎖賣場使用。

現在王宥忻花費2千萬元重新裝潢，打造二手公益店以及心宇宙商務中心，感性說：「我相信當一個地方充滿愛與成長的能量，就會吸引同樣有光的人來到這裡。」未料網上罵聲不斷，網友更掀她黑歷史狠酸：「很多人都知道你酒駕請不起代駕，在網路收割別人辛苦錢。」

對於被網友罵爆，王宥忻透過影片回應：「人生第一次被罵到這麼慘。」更表示：「我不只會酒駕，我還會離婚啊。」不忘重申開設二手公益店的願景，物品售出後扣掉成本、人事，將全數捐出做公益。

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