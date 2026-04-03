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娛樂 最新消息

夏克立IG駁「睡粉」射後不理 認當二寶爸、甩鍋 AI造謠

夏克立指稱錄音檔是經過AI變造。（資料照，記者吳昇儒攝）夏克立指稱錄音檔是經過AI變造。（資料照，記者吳昇儒攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃嘉千前夫夏克立前天（1日）在IG認了在未婚情況下升格「二寶爸」，但避談小孩生母，反而指責狗仔葛斯齊報料他睡粉絲、射後不理等情事，是子虛烏有，強調自己是在被威脅誹謗的情況下遭勒索金錢，甚至將矛頭指向AI，指稱自己的微博帳號被駭客入侵，名下更沒有抖音帳號，那些以他名義回復的內容，都不是他發表的，尤其有很多音訊都是由AI生成的，對事件的發展態勢感到無奈且委屈。

夏克立認在未婚情況下升格二寶爸。（翻攝自IG）夏克立認在未婚情況下升格二寶爸。（翻攝自IG）

夏克立發表的兩篇長文中，一篇是以繁體字顯示；另一篇提到AI造假的部分，則是以簡體字顯示。他在IG發文開頭寫道：「如果一頭驢說天空是綠色的，你沒有必要浪費時間去和它爭論。有些事情根本不值得理會。現在，我的人生中有更重要的事情需要專注。我很感激那些相信我、支持我、且不要求我不斷自證的朋友。」

■IG（第一篇）旨在澄清一些從未被媒體更正的事實：

．如果你聽完整音頻在4:10處，你會聽到我說：如果她懷孕（事實上她並沒有），“那不是我的。”這一段在所有媒體版本中都被剪掉了。

．還有一整段對話被刪除了，她當時請求我幫她生一個孩子。這也是為什麼我會回應：「我不要有小孩」和「我已經有」。

．她三十多歲，是在2025年1月、我離婚之後才第一次聯絡我。

．我的私生活不關任何人的事（尤其是在離婚之後），但為了說明清楚：我沒有和她發生過性關係。她沒有懷孕（如果她真的懷孕了，她反而會把孩子生下來以此要挾和勒索我——想一想就知道）。

．我是在被威脅誹謗的情況下被索要金錢。我有證據，這件事將會在法庭上處理。

．我也明確表示過，我不想和她或我的經紀人有任何關係。

．在我努力爭取見我女兒、已經非常困難的時期，她和我前經紀人不斷騷擾我。這一點在媒體音頻中也被刪除了。

．你所聽到的語氣，是在持續的壓力與騷擾下，又一次接聽深夜電話後的結果。

■IG（第二篇）則澄清關於「第二個女人」一事：

在我2020年分居之後，有一位我在意、也差點交往的女性。我們從未發生過性關係。她是成年人（39歲），並不是某些說法暗示的未成年人。在我分居之前，我們只是朋友（事實上，我甚至還曾試著把她介紹給一位朋友），所以我的女兒和其他人也見過她。之後我告訴她我們不合適，她威脅如果我離開就要毀掉我。她後來跟到加拿大，我拒絕與她見面，也確實從未見過。她被我的前經紀人、其狗仔朋友以及其他人聯繫，協助對我進行誹謗。相關資訊已經交由警方，並將用於法庭，因此我不能再多說。

所謂“與多名粉絲發生關係”並不存在，他實際上只提到兩個人。有一位中國的製片人因為我拒絕與他合作，想要抹黑我。他會利用AI來造謠，並且已經在中國的社交媒體上冒充我。我沒有在中國與任何人發生過性關係。我已經離婚，從原則上講我是可以的，但我沒有。

台灣的媒體環境已經被聳動化、不實資訊和誹謗所主導。很少有人有資源去對抗它，因此要起訴他們並不容易。這對社會的年輕人來說是一個非常不良的示範。

我認為，媒體以及部分社會管理者針對我，其中一個原因是我公開反對兒童疏離問題。

幾個月前，我低調前往台灣，並對相關狗仔提起了刑事案件。接下來的事情將交由法律程式（序）處理。

我現在的重心在它應該在的地方——撫養我的第二個小天使，建立一個平靜而有意義的生活。

謝謝。

夏克立透露目前生活重心是育兒。（翻攝自IG）夏克立透露目前生活重心是育兒。（翻攝自IG）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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