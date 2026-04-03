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娛樂 最新消息

《浪姐7》掀回憶殺 安陵容、祺貴人當場開撕

《後宮甄嬛傳》經典角色「安陵容」陶昕然（左2）與「祺貴人」唐藝昕（中）世紀同框。（翻攝自微博）《後宮甄嬛傳》經典角色「安陵容」陶昕然（左2）與「祺貴人」唐藝昕（中）世紀同框。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國實境綜藝《乘風2026》（浪姐7）昨（2日）直播讓參賽「姐姐們」首次同台，沒想到一開場就變大型回憶殺，《後宮甄嬛傳》經典角色「安陵容」陶昕然與「祺貴人」唐藝昕世紀同框，瞬間引爆話題。

兩人一見面立刻「秒入戲」，直接開啟宮鬥模式。唐藝昕還主動喊話要與陶昕然PK，讓人彷彿瞬間穿越回《甄嬛傳》權謀現場。兩人對話神還原劇中橋段：「胸口慌不慌啊？」、「此刻還可以，我喝完再看看」，下一秒陶昕然喝了一口水後，突然情緒爆發，大喊：「寶鵑，我的嗓子！來人啊，把她抓起來，臣妾要告發！」直接重現安陵容被毒啞的經典名場面。

陶昕然與唐藝昕神復刻《後宮甄嬛傳》經典場面。（翻攝自微博）陶昕然與唐藝昕神復刻《後宮甄嬛傳》經典場面。（翻攝自微博）

這波神還原讓現場瞬間沸騰，連到場應援的「溫太醫」張曉龍都忍不住狂拍手，氣氛嗨到最高點。

「祺貴人PK安陵容」的戲碼也讓觀眾笑翻，陶昕然邊笑邊吐槽：「就不能一起活下去嗎？為什麼一定要PK？」，主持人謝娜、齊思鈞趕緊出面緩頰，強調節目賽制並非殘酷二選一，「祺貴人」與「安陵容」其實還是有機會攜手走到最後。接下來，「溫太醫」還幫現場女星把脈，讓人覺得入戲太深。

《甄嬛傳》演員在《浪姐7》直播現場相見歡。（翻攝自微博）《甄嬛傳》演員在《浪姐7》直播現場相見歡。（翻攝自微博）

經典角色重聚加上名場面再現，《浪姐7》才剛開播就掀起滿滿回憶殺，也讓粉絲直呼：「這波太會玩了！」

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