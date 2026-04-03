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交往鄭人碩5年！小薰認「害怕結婚」鬆吐內情

小薰不著急結婚，笑喊鄭人碩多殺點豬。（藝起發光、蒙福教會提供）小薰不著急結婚，笑喊鄭人碩多殺點豬。（藝起發光、蒙福教會提供）

〔記者林欣穎／古晉報導〕女星小薰今（3）日出席藝起發光教會在馬來西亞古晉的餐敘活動，而她與男友鄭人碩愛情長跑多年，被問及婚姻進度，她笑回可以先吃完白家綺、吳東諺的喜酒後再說，對結婚與懷孕一切順其自然。

小薰提到兩人個性差異大，和鄭人碩大多在家約會，對方還會包辦洗衣煮飯，更爆料男友最愛逛的地方是菜市場，至於是否會一起參加信仰活動，小薰則說這種事不能勉強，要當事人有意願才會來。

鄭人碩（左）、小薰交往多年，許多人都關心兩人何時結婚生子。（資料照，記者胡舜翔攝）鄭人碩（左）、小薰交往多年，許多人都關心兩人何時結婚生子。（資料照，記者胡舜翔攝）

至於婚禮進度，小薰坦言不管是面對結婚還是辦婚宴都讓她有些害怕，畢竟這是兩個家族的事，而過去受訪時，小薰曾提到鄭人碩有履行過原住民重要的「殺豬」儀式，今則幽默表示照舊例是要殺整座山的豬，「再去多殺一點！」

至於是否接受「先有後婚」，她則坦言困難度高，「演藝圈作息不正常，我又手腳冰冷，近幾年有在調理身體，很擔心不好懷孕。」目前也沒有凍卵計畫，「如果神要給，就給我。」面對人生不同階段的選擇，她以輕鬆卻堅定的態度表示：「很多事情不用急，順順走就好。」

由宋逸民、陳維齡領軍的「藝起發光協會」，3日於馬來西亞古晉蒙福教會舉辦媒體餐敘暨記者會，小薰也隨團參與此次「STILL 我在這裡」巡迴音樂會行動。她首度造訪古晉，對當地美食印象深刻，「我很喜歡蜂窩糕跟娘惹糕，真的很好吃」，在緊湊行程中也難得放鬆心情。

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