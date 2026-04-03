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娛樂 音樂

周渝民義大利被拍帥成這樣 重返歌壇內幕曝光

周渝民在南義大利最美的阿瑪菲海岸線展開一場心靈側寫。（相信音樂提供）周渝民在南義大利最美的阿瑪菲海岸線展開一場心靈側寫。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周渝民驚喜推出新歌《誰給我的勇氣》，遠赴南義大利的阿瑪菲海岸線拍MV，相隔多年進到錄音室配唱，他表示：「有別於我以前唱過的歌型，新歌的由來蠻重要的，因為當初我們要籌備演唱會的時候，就是希望可以出新歌。」

周渝民遠赴義大利拍攝MV，透過遠行、孤獨的視角，看清近在咫尺的自己。周渝民與一名小男孩一起入鏡玩足球，工作人員誇讚他架勢十足，他隨即自稱是「梅西」的影子，隨後自嘲是「沒戲」的影子，幽默發言讓現場的拍攝氣氛相當輕鬆。

周渝民分享自己最大的勇氣其實來自於年紀的增長與人生經歷。（相信音樂提供）周渝民分享自己最大的勇氣其實來自於年紀的增長與人生經歷。（相信音樂提供）

談到現在與言承旭、吳建豪、阿信合體舉辦「F✦FOREVER 恆星之城」巡演，周渝民更堅定說：「如果沒有他們願意一起，我應該沒有勇氣輕易回來！」

周渝民感謝唱片公司和3人時常給他鼓勵，他把自己當海綿一樣，不斷地吸收音樂、演出上的養分，自己很享受這趟音樂旅程，希望帶給歌迷更真實的感受，與專屬彼此的感動。「F✦FOREVER 恆星之城」巡演下一站4月在重慶登場，5月底將至印尼開唱。

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