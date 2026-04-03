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娛樂 最新消息

吳東諺、白家綺婚宴日期確定！席開65桌 嘆沒時間再蜜月

〔記者林欣穎／古晉報導〕吳東諺、白家綺今（3）日出席藝起發光教會與馬來西亞東馬古晉蒙福教會共同舉辦的餐敘，夫妻倆被問及補辦婚宴的進度，透露預計在6月20日於大直典華補辦婚禮，席開65桌，白家綺也笑說當時吳東諺堅定表示會一手包辦婚禮，但由於他的親子樂園剛開幕、分身乏術，白家綺幽默表示：「換我一肩扛起婚宴事宜。」

白家綺（右）、吳東諺將在6月20日補辦婚宴。（藝起發光、蒙福教會提供）白家綺（右）、吳東諺將在6月20日補辦婚宴。（藝起發光、蒙福教會提供）

宋逸民、陳維齡此次領軍藝起發光協會舉辦「STILL 我在這裡」巡迴音樂會，隨團參與的吳東諺與白家綺，也在現場分享此行的心情與家庭點滴。吳東諺坦言，適逢台灣連假仍選擇出國服事，「其實很感恩，但小孩出門前有點捨不得，一度哭鬧」，所幸有岳母協助照顧，讓夫妻倆能安心投入。吳東諺也笑說，彩排時看到白家綺感動落淚，「她真的很愛哭」，而這次兩個女兒也一同隨行，「等於是全家一起參與服事，這感覺很特別。」

至於婚禮進度，白家綺表示目前仍在籌備中，「很多細節都還在討論，伴郎伴娘還沒完全確定，但證婚人應該會邀請教會牧者。」而吳東諺3月中與白家綺投資千萬打造親子運動樂園，吳東諺直呼自己上一次休假已經是3月8日，他嘴甜表示：「老婆、家庭是我動力能量來源。」雖然重心是在副業上，但他依然珍惜與家人相處時光，「我很珍惜陪小孩上下學、入睡的時光。」至於辦完婚宴後能不能去度個小假？夫妻倆則說恐怕沒有，畢竟馬上就要暑假，親子樂園一定會很忙，還要顧小孩，怕是不會有太多兩人時光。

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