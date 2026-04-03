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娛樂 最新消息

出道逾40年！宋逸民認淡出喊「不再拍戲」 鬆口轉幕後主因

〔記者林欣穎／古晉報導〕由宋逸民主理的藝起發光協會，今（3）日與藝人白家綺、吳東諺、林道遠、靜香、小薰、陳宇風、葉家妤、張文綺、楊蒨時等藝人現身馬來西亞東馬古晉蒙福教會，與當地教會林義忠牧師及教會核心同工，共同舉辦媒體餐敘暨記者會。宋逸民近年重心多在傳福音上，被問及是否會再接戲，他秒回：「完全不會想」。

宋逸民（左）從演員轉當牧師與陳維齡重心放在傳福音上，林義忠牧師（中）稱讚宋逸民很真誠。（藝起發光、蒙福教會提供）宋逸民（左）從演員轉當牧師與陳維齡重心放在傳福音上，林義忠牧師（中）稱讚宋逸民很真誠。（藝起發光、蒙福教會提供）

宋逸民過去演過多部戲劇，也曾有奶油小生封號，不過他表示，自己完全不會想要再演戲，認為要把機會留給後輩，不過他也說自己沒有退出演藝圈，只是慢慢淡出、轉為幕後推手，但強調如果是為了福音、邀他客串戲劇的話，他義不容辭，「不收費也沒有關係。」

此次大規模跨海「STILL 我在這裡」巡迴音樂會行動由宋逸民、陳維齡帶領，集結近百位藝人與完整製作團隊，從舞台設計、燈光音響到多媒體影像皆高規格呈現。宋逸民受訪時分享，自己與林義忠牧師早在17年前於雅加達服事時相識，建立深厚情誼，林義忠牧師則分享兩人從陌生到深交的過程，直言最欣賞宋逸民的「真誠」。

林義忠回憶，「當時我還沒有教堂，只是一個默默無名的小牧師，到台灣找他，他都親自接待我。有時候我只是傳個簡訊問候，他卻會說一定要出來吃飯，而且是很堅持的那種，讓我覺得這個人真的很不一樣。」這樣的互動，讓兩人建立起跨越地域的深厚情誼，也成為此次合作的重要基礎。

宋逸民不再拍戲，想把機會多留給新人。（藝起發光、蒙福教會提供）宋逸民不再拍戲，想把機會多留給新人。（藝起發光、蒙福教會提供）

他也提到一段令人動容的過往，當宋逸民曾陷入低潮、面對外界攻擊時，自己曾邀請他到古晉短暫休息，「我那時候很心疼他，覺得他很辛苦，就跟他說可以來這裡放鬆一下。」然而宋逸民卻選擇留下來堅守教會，「他跟我說，這裡還有他的小羊、弟兄姊妹，如果牧人離開了，羊怎麼辦？」林義忠感性表示，「這真的就是聖經裡說的好牧人，不只想到自己，而是願意為羊付出、甚至捨命。」

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