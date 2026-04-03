自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大馬演員爆「小粉紅之魂」覺醒！突點名柯文哲開酸...全場暴動

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞知名脫口秀演員盧卡斯早前參與「台北喜劇節」，一段關於新馬關係類比中台處境的片段在社群瘋傳，盧卡斯以極具層次的幽默，剖析馬來西亞對新加坡「主動分手」後的複雜情結，藉此暗示中國對台灣的覬覦。他在其他演出也與現場台灣觀眾互動，神來一筆補刀身陷弊案的前台北市長柯文哲，酸度爆表引發全場暴動。

大馬男星神還原對星覬覦，暗喻台灣與中國關係。（翻攝自IG）大馬男星神還原對星覬覦，暗喻台灣與中國關係。（翻攝自IG）

盧卡斯在演出中提到，馬來西亞歷史上曾主動讓新加坡獨立，但隨著新加坡經濟起飛、新幣匯率飆升至馬幣三倍，大馬人的「小粉紅之魂」竟意外覺醒。他搞笑模仿想把新加坡「抓回來」的心態，連喊「坡坡回家吧」、「南洋一家親」。

他更妙喻兩國關係如同「前任」，直言：「如果前任變得很正、很有錢，你才會想要復合；如果前任變得很醜，你只會慶幸分得早！」面對滿場台灣人，他顯然話中有話，藉此諷刺中國對台灣的立場，並非出於血緣，而是看中台灣的強大與富饒。

大馬脫口秀演員盧卡斯酸爆柯文哲，笑說馬來西亞很多這種貪汙的。（翻攝自IG）大馬脫口秀演員盧卡斯酸爆柯文哲，笑說馬來西亞很多這種貪汙的。（翻攝自IG）

盧卡斯也曾在表演中將話題轉向台灣政壇，他打趣說台灣要獨立很簡單，就是把國家搞爛，「你們錯過一個機會了，幾個月前是不是，差點可以選上柯文哲」。他表示當初問朋友很爛的台灣政治人物，對方便回「土城（看守所）那個」，得知柯文哲入獄原因後，他還幽默自嘲：「這種（貪汙）我熟，馬來西亞很多！」網友紛紛留言：「這段真的封神了」、「大馬人果然很懂政治」、「高級酸的最高境界」、「小草不喜歡這個段子」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中