大馬演員爆「小粉紅之魂」覺醒！突點名柯文哲開酸...全場暴動

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞知名脫口秀演員盧卡斯早前參與「台北喜劇節」，一段關於新馬關係類比中台處境的片段在社群瘋傳，盧卡斯以極具層次的幽默，剖析馬來西亞對新加坡「主動分手」後的複雜情結，藉此暗示中國對台灣的覬覦。他在其他演出也與現場台灣觀眾互動，神來一筆補刀身陷弊案的前台北市長柯文哲，酸度爆表引發全場暴動。

大馬男星神還原對星覬覦，暗喻台灣與中國關係。（翻攝自IG）

盧卡斯在演出中提到，馬來西亞歷史上曾主動讓新加坡獨立，但隨著新加坡經濟起飛、新幣匯率飆升至馬幣三倍，大馬人的「小粉紅之魂」竟意外覺醒。他搞笑模仿想把新加坡「抓回來」的心態，連喊「坡坡回家吧」、「南洋一家親」。

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他更妙喻兩國關係如同「前任」，直言：「如果前任變得很正、很有錢，你才會想要復合；如果前任變得很醜，你只會慶幸分得早！」面對滿場台灣人，他顯然話中有話，藉此諷刺中國對台灣的立場，並非出於血緣，而是看中台灣的強大與富饒。

大馬脫口秀演員盧卡斯酸爆柯文哲，笑說馬來西亞很多這種貪汙的。（翻攝自IG）

盧卡斯也曾在表演中將話題轉向台灣政壇，他打趣說台灣要獨立很簡單，就是把國家搞爛，「你們錯過一個機會了，幾個月前是不是，差點可以選上柯文哲」。他表示當初問朋友很爛的台灣政治人物，對方便回「土城（看守所）那個」，得知柯文哲入獄原因後，他還幽默自嘲：「這種（貪汙）我熟，馬來西亞很多！」網友紛紛留言：「這段真的封神了」、「大馬人果然很懂政治」、「高級酸的最高境界」、「小草不喜歡這個段子」。

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