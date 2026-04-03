總獎金暴漲135萬！桃園電影獎倒數計時 導演聽到開心「不怕通膨」

〔記者許世穎／台北報導〕一年一度的「2026桃園電影獎」徵件進入最後倒數，將於4月10日截止報名。桃園市政府文化局今表示，今年將新增「最佳特效獎」與「最佳動畫獎」，使總獎項提升至13項，總獎金也提高至135萬元，消息一出令業界振奮，還有導演聽到超級開心，打趣說道：「這下不怕通膨了！」

2026桃園電影獎將增設「最佳特效獎」及「最佳動畫獎」，總獎項增加至13座大獎，總獎金將爆漲至135萬台幣。（桃園電影節提供）

桃園電影獎自2023年起擴大舉辦，獎項與獎金同步提升，且不設影片類型與長度限制，吸引不少國際作品參賽。去年由香港導演冼澔楊執導的紀錄片《日泰小食》奪下最佳影片，獨得50萬元；馬來西亞電影《虎紋少女》則拿下最佳導演與最佳女演員，讓賽事國際能見度持續提升。

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今年適逢桃園電影節邁入第13年，競賽獎項除原有的最佳影片、評審團大獎、導演、編劇及表演類獎項外，亦包含人文關懷獎與永續環境獎，再加上新增的特效與動畫類別，總數創下新高。報名資格為2025年1月1日後完成之作品，不限類型、片長與首映資格，只要導演、製片或公司任一設籍於台灣即可參賽，持續朝多元與國際化發展。其中最佳影片獎金高達50萬元，具高度吸引力。

楊貴媚（左）去年於桃影獲獎連莊運勢大開，馬志翔則是從影25年首奪演技獎。（桃園電影節提供）

此外，桃園電影獎近年也屢為影人帶來加乘效應。楊貴媚前年以《春行》奪影后後氣勢延續，去年再以《小雁與吳愛麗》拿下最佳女配角；從影25年的馬志翔亦憑《獵人兄弟》奪得生涯首座演技獎。

「2026桃園電影節」將於8月登場，由桃園市政府文化局與桃園市文化基金會主辦。本屆電影獎徵件進入最後階段，主辦單位也呼籲創作者把握報名機會，角逐總額135萬元獎金。

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