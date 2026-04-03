神童捨不得走！B2揭他原本錄2集「主動爭取」留台

〔記者傅茗渝／台北報導〕緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》本週邁入第五集，競爭進入白熱化，本集不僅迎來中職味全龍「小龍女」Dragon Beauties的震撼教育，製作人B2更爆料，原定只錄兩集的飛行評審神童，因深受節目吸引竟「主動爭取」加碼留台。此外，成員們更將躍上國際舞台，與NBA鳳凰城太陽隊啦啦隊夢幻同台，寫下新里程碑。

《宇宙啦啦隊》飛行評審神童主動加碼參加錄影原因曝光。（緯來電視網提供）

從第二集至今，神童的身影從未缺席。製作人B2透露，神童原本僅答應出演兩集，卻因對節目產生高度興趣而主動爭取多錄兩集。神童親自揭露關鍵原因：「當初收到這個節目邀約的時候，就覺得很棒，可以親眼見到大家跳舞的樣子，又比觀眾們搶先觀看，看到大家成長的過程，真的覺得很開心。」

請繼續往下閱讀...

現場面對「小龍女」紅衣戰袍的氣勢演出，神童更給予高度評價，形容整體表演「像在噴火的龍」，並笑說：「雖然沒有真的噴火，但舞台真的有這種氣勢，可能因為穿紅色，看起來非常有能量。」同為評審的銀赫也大讚：「曲風非常多元，而且很有活力，是很帥氣的表演。」

《宇宙啦啦隊》成員將登上「NBA未來之星邀請賽」舞台，與NBA鳳凰城太陽隊啦啦隊夢幻合體同台。（NBA提供）

除了與中職交流，本週六、日《宇宙啦啦隊》成員紀欣伶、妃妃、Lydia等12位學員將登上「NBA未來之星邀請賽」舞台，與鳳凰城太陽隊啦啦隊合體演出，層次直接躍升國際職業級。

而在小龍女成員中，韓籍成員金娜妍分享了來台發展的驚喜契機。她透露最初是為了「世界12強棒球賽」觀賽為韓國隊加油，卻被台灣球迷的熱情應援感動，「萌生想來的想法時，正巧又接到邀約電話，就來了。」她更提到，台灣啦啦隊文化會推出專屬個人周邊，讓支持她的粉絲也因此變多了。

味全龍啦啦隊壓軸炸場，《宇宙啦啦隊》成員挑戰同曲拚晉級。（緯來電視網提供）

面對職業隊的強勢壓境，學員組成的「龍Time龍See」全力應戰，讓小龍女驚艷直呼：「把所有絕活都拿出來了。」然而，高壓競賽也讓成員情緒爆發，學員愛玉在賽後忍不住落淚哽咽，真摯告白追夢的孤獨：「一直希望有一天能邀請媽媽親眼見證自己的努力，來台北這麼多年，媽媽其實不知道我在做什麼，但我真的很努力在追夢。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法