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娛樂 日韓

AV女優拚當OL慘敗 崩潰揭內幕：沒有成功

AV女優繪戀空透露自己從去年開始暫停所有情色活動，成為一名上班族。（翻攝自X）AV女優繪戀空透露自己從去年開始暫停所有情色活動，成為一名上班族。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優繪戀空，昨（2）在新開設的YouTube頻道上架首支影，透露自己從去年開始暫停所有情色活動的原因。原來她成為一名OL，不過這個身分已經失敗，目前已經辭職。

繪戀空說自己一直夢想成為「正常的女孩」，覺得這自己當普通人的最後機會，目前她已經辭去公司的工作，宣告成為OL失敗。

繪戀空說自己想成為一名上班族，所以就去上班了。（翻攝自X）繪戀空說自己想成為一名上班族，所以就去上班了。（翻攝自X）

繪戀空從去年4月開始，就入職一家普通公司成為上班族，她說：「我真的很想成為一名上班族，所以就去上班了」但是進入公司之後，她才發現成為OL並不是那麼簡單。

「我的表現很普通，也就是說『我變正常了』。很遺憾的是，這件事（當OL）沒有成功，所以我回來了」繪戀空之後應該會把重心放在拍影片、直播為主。

一年的上班族生活讓繪戀空收穫很多。（翻攝自X）一年的上班族生活讓繪戀空收穫很多。（翻攝自X）

一年的上班族生活讓繪戀空收穫很多，她學會使用Excel，也明白一班社會新鮮人的金錢觀還有存錢的速度。繪戀空透露自己造遇到職場霸凌，還得憂鬱症。雖然從公司離職，但繪戀空身體狀況還沒恢復，暫時不會有AV作品，大多時間她都在家休養。

至於未來是否會重返AV界？她沒有給出明確答案，僅表示一切仍是未知數，甚至不排除哪天突然從社群消失。目前事務所也未替她安排任何工作，希望她能先好好休養，再重新出發。

未來是否會重返AV界？繪戀空沒有給出明確答案。（翻攝自X）未來是否會重返AV界？繪戀空沒有給出明確答案。（翻攝自X）

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