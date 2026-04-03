NCT Mark真的退團！落淚寫親筆信：這輩子都會覺得抱歉

〔記者廖俐惠／台北報導〕近期網上傳出，韓國團體NCT的成員Mark將退團，引發粉絲擔憂。沒想到今天（3日）其所屬的SM娛樂宣布他不再續約，將退出NCT 127、DREAM的活動，丟下震撼彈。

Mark宣布退出NCT。（翻攝自X）

NCT DREAM在3月29日的演唱會上哭得撕心裂肺，同一時間傳出Mark即將退團的消息，讓粉絲憂心忡忡。沒想到過了5天，SM娛樂今天發出公告表示，公司經過與Mark的討論之後，決定在4月8日解除專屬合約，Mark將結束NCT 127、DREAM的所有活動。

請繼續往下閱讀...

Mark也發出手寫信，回憶起自己從2016年開始，至今已經過了10年，如今想親筆想跟NCTzen（粉絲名）報告，自己的人生將展開全新篇章。Mark有感而發，認為自己身為NCT收穫滿滿，不過在結束10年合約之際，思考著自己真正夢想的模樣，因此和每一位成員深聊，「想到這件事情就忍不住掉眼淚，所有成員都說支持我，我這輩子都會感到很抱歉，也會很感恩。」

NCT Mark宣布退團，寫英韓親筆信向粉絲報告。（翻攝自IG）

他向成員們告白，並有感而發：「我和同舟共濟10多年的成員們一起航行，完成了最棒的旅程，我這個喜歡『潛水』的人，現在要游得更遠，他們用愛支持我繼續深潛，未來我也會繼續支持，愛你們。」

Mark知恩圖報，稱自己的起點是SM、NCT以及NCTzen，強調這是他自己做的決定，對於會讓粉絲傷心，他感到非常沉重、抱歉，但感謝粉絲讓他的這10年成為最幸福的時光。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法