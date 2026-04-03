自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

《哈勇家》班底回鍋！林詹珍妹、洪金輝再續前緣 金馬導演打造《山上搖滾區》

〔記者李紹綾／台北報導〕金馬獎最佳導演陳潔瑤昨（2日）率領演員林詹珍妹、洪金輝、呂薔、曾少東，前往宜蘭大同鄉松羅村出席原民台電視電影《Sali Maku－山上搖滾區》開鏡祈福儀式。現場充滿部落生命力，宣告這部融合奇幻喜劇與音樂元素的新作正式起跑。

演員曾少東（左起）、導演陳潔瑤、演員林詹珍妹、洪金輝、呂薔出席《山上搖滾區》開鏡。（劉人豪提供）演員曾少東（左起）、導演陳潔瑤、演員林詹珍妹、洪金輝、呂薔出席《山上搖滾區》開鏡。（劉人豪提供）

《Sali Maku－山上搖滾區》故事核心圍繞在一個守護祖傳露營區的一家人，描述他們在「傳統守護」與「現代經營」的拉扯中，如何重新面對彼此與土地。卡司陣容「含金量」極高，除了金馬最佳女配角林詹珍妹與洪金輝這對《哈勇家》班底再度回歸，展現細膩動人的表演能量外，更特別邀請梁正群演出。據悉，梁正群的角色設定將帶來「意想不到的驚喜」，為故事增添強大的戲劇張力與幽默感。

演員呂薔（左起）、導演陳潔瑤、演員曾少東出席《山上搖滾區》開鏡。（劉人豪提供）演員呂薔（左起）、導演陳潔瑤、演員曾少東出席《山上搖滾區》開鏡。（劉人豪提供）

新生代陣容也頗具看頭，曾入圍金曲獎的歌手呂薔獻出大螢幕處女秀，將以深厚的音樂實力為角色注入獨特氣息；而新秀演員曾少東則是在《哈勇家》甄選時就讓導演印象深刻，這次加入演出，預計將為家族故事帶來更活潑的衝突感。

詹珍妹（左起）、呂薔出席《山上搖滾區》開鏡。（劉人豪提供）詹珍妹（左起）、呂薔出席《山上搖滾區》開鏡。（劉人豪提供）

作為台灣首位原住民金馬導演，陳潔瑤長年深耕泰雅族題材，從《只要我長大》到橫掃金馬的《哈勇家》，始終致力於讓觀眾走進山林。這次幕後團隊同樣強大，找來曾入圍金馬獎最佳攝影的蘇偉鍵操刀，捕捉山林間的細膩光影；美術指導林芷芸則曾參與過榮獲威尼斯影展「未來之獅」獎的作品，將為片中的露營區場景打造具備國際水準的視覺風格。

演員曾少東（左起）、洪金輝、呂薔出席《山上搖滾區》開鏡。（劉人豪提供）演員曾少東（左起）、洪金輝、呂薔出席《山上搖滾區》開鏡。（劉人豪提供）

《Sali Maku－山上搖滾區》將以濃厚的情感與具商業感的敘事，呈現當代原住民族面對土地經營的抉擇，一場關於守護與改變的冒險即將在山上熱鬧展開。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中