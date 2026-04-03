《哈勇家》班底回鍋！林詹珍妹、洪金輝再續前緣 金馬導演打造《山上搖滾區》

〔記者李紹綾／台北報導〕金馬獎最佳導演陳潔瑤昨（2日）率領演員林詹珍妹、洪金輝、呂薔、曾少東，前往宜蘭大同鄉松羅村出席原民台電視電影《Sali Maku－山上搖滾區》開鏡祈福儀式。現場充滿部落生命力，宣告這部融合奇幻喜劇與音樂元素的新作正式起跑。

演員曾少東（左起）、導演陳潔瑤、演員林詹珍妹、洪金輝、呂薔出席《山上搖滾區》開鏡。（劉人豪提供）

《Sali Maku－山上搖滾區》故事核心圍繞在一個守護祖傳露營區的一家人，描述他們在「傳統守護」與「現代經營」的拉扯中，如何重新面對彼此與土地。卡司陣容「含金量」極高，除了金馬最佳女配角林詹珍妹與洪金輝這對《哈勇家》班底再度回歸，展現細膩動人的表演能量外，更特別邀請梁正群演出。據悉，梁正群的角色設定將帶來「意想不到的驚喜」，為故事增添強大的戲劇張力與幽默感。

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演員呂薔（左起）、導演陳潔瑤、演員曾少東出席《山上搖滾區》開鏡。（劉人豪提供）

新生代陣容也頗具看頭，曾入圍金曲獎的歌手呂薔獻出大螢幕處女秀，將以深厚的音樂實力為角色注入獨特氣息；而新秀演員曾少東則是在《哈勇家》甄選時就讓導演印象深刻，這次加入演出，預計將為家族故事帶來更活潑的衝突感。

詹珍妹（左起）、呂薔出席《山上搖滾區》開鏡。（劉人豪提供）

作為台灣首位原住民金馬導演，陳潔瑤長年深耕泰雅族題材，從《只要我長大》到橫掃金馬的《哈勇家》，始終致力於讓觀眾走進山林。這次幕後團隊同樣強大，找來曾入圍金馬獎最佳攝影的蘇偉鍵操刀，捕捉山林間的細膩光影；美術指導林芷芸則曾參與過榮獲威尼斯影展「未來之獅」獎的作品，將為片中的露營區場景打造具備國際水準的視覺風格。

演員曾少東（左起）、洪金輝、呂薔出席《山上搖滾區》開鏡。（劉人豪提供）

《Sali Maku－山上搖滾區》將以濃厚的情感與具商業感的敘事，呈現當代原住民族面對土地經營的抉擇，一場關於守護與改變的冒險即將在山上熱鬧展開。

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