年賺1億日圓！日本最強正妹Coser狂燒100萬治裝：想讓台灣人教教我

〔記者廖俐惠／台北報導〕A.C.F秋葉原動漫祭今天（3日）在松山文創園區開幕，IG追蹤數超過200萬的YouTuber「Enako」出席記者會，她今天打扮成自己原創的女僕角色，早上7點起床、花了兩小時裝扮。

YouTuber「Enako」出席記者會，打扮成自己原創的女僕角色。（記者胡舜翔攝）

Enako曾透露年收高達1億日圓（約台幣2003萬），她已經來過台灣很多次，吃了各式各樣的東西，這次想要尋找好吃的滷肉飯店。她常常與台灣Coser互動，Enako稱台灣Coser很可愛，技術也很強，反而希望他們來教導，「大家出角的角色跟日本滿像的，大家最喜歡的作品都跟日本很接近，來台灣活動，有一種滿安心放心的感覺。」

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YouTuber「Enako」出席記者會，打扮成自己原創的女僕角色。（記者胡舜翔攝）

提到Cosplay，她表示最想挑戰的角色是最挑戰的角色《超時空要要塞F》的雪莉露·諾姓，「因為我自己本身是比較童顏幼齒，所以實際扮裝起來都覺得還滿不像，就是不像角色本身這樣，所以自己有點受到這個震撼這樣。」

YouTuber「Enako」出席記者會，打扮成自己原創的女僕角色。（記者胡舜翔攝）

「不管任何工作，我自己的堅持是，化妝造型、假髮以及隱眼，我都是我全權決定，因為這是Coser最重要的部分。」Enako寫道。被問到治裝費，Enako分享，治裝費的部分會依角色差很多，「尤其武器盔甲超貴，有時候會超過100萬日幣（約台幣20萬）。」

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