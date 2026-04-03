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娛樂 最新消息

（獨家專訪）獨眼龍x靈蝶現實同台！《掩耳盜鄰》引爆「X戰警」合體話題

奧莉維亞曼恩（左起）、詹姆斯馬斯登、喬漢姆、希瑟林德在《掩耳盜鄰》第二季同台。（Apple TV提供）奧莉維亞曼恩（左起）、詹姆斯馬斯登、喬漢姆、希瑟林德在《掩耳盜鄰》第二季同台。（Apple TV提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕Apple TV 熱門影集《掩耳盜鄰》推出第二季，曾於《X戰警》系列飾演「獨眼龍」的詹姆斯馬斯登也加入演出，為劇情增添新火花。正巧回歸演出的奧莉維亞曼恩也曾是「《X戰警》宇宙」的一員，兩人一同受訪更透露早在高中時期便已相識，很開心時隔多年終於正式合作。

談到終於在同一部作品中對戲，詹姆斯坦言，彼此的熟識讓合作過程更加順利，「我們之間本來就有一種熟悉感，相處起來很自在，也很了解彼此的幽默感。」他表示，兩人都希望這部作品能成功，「某種程度上，我們其實都有點驚訝，經歷了這麼長的時間，現在竟然能一起在片場工作，真的很棒。」

詹姆斯馬斯登（左起）、亞曼達皮特、喬漢姆、奧莉維亞曼恩一同出席《掩耳盜鄰》第二季紐約首映會。（Apple TV提供）詹姆斯馬斯登（左起）、亞曼達皮特、喬漢姆、奧莉維亞曼恩一同出席《掩耳盜鄰》第二季紐約首映會。（Apple TV提供）

奧莉維亞也直言，這次合作對她而言充滿不真實感。她回憶，16歲時是詹姆斯妹妹的朋友，當時他剛在好萊塢嶄露頭角，「那對我意義重大，因為讓我知道，即使來自奧克拉荷馬、沒有任何人脈，也真的有可能帶著夢想闖出去！」如今能與對方一同演出，她笑說「一直在捏自己」，直呼一切都太不可思議，「剛剛聽到有人介紹我們名字時，我腦中真的只是在想『這太誇張了！』」

兩人過去皆曾參與《X戰警》宇宙，詹姆斯是初代「獨眼龍」，奧莉維亞則在《X戰警：天啟》飾演「靈蝶」，隨著詹姆斯今年底將於《復仇者聯盟：末日崛起》回歸漫威電影宇宙，外界也好奇是否有機會看到兩人未來能以「變種人」身分同台。

對此，兩人皆抱持開放態度，詹姆斯笑說「當然樂意」，但也坦言最終決定權不在自己手中。奧莉維亞則透露，兩人私下其實曾多次討論這個可能性，「我們會想像如果真的同台，是會成為朋友還是敵人？會合作還是對打？」她更打趣表示，就連如果真的交手，「也不知道誰會贏」，還反問記者「你覺得呢？」

至於這次在《掩耳盜鄰》劇中角色的心理層面，兩人也分享了各自的理解。奧莉維亞認為，「我覺得我們的角色是清楚知道自己在做什麼的，也願意面對自身的缺陷。」她指出，劇中有不少角色選擇逃避責任，甚至帶著某種自以為正義的態度行事，但他們倆人反而是以不完美的姿態出現，並試圖承認與擁抱這些矛盾。

詹姆斯馬斯登加入《掩耳盜鄰》第二季演出。（Apple TV提供）詹姆斯馬斯登加入《掩耳盜鄰》第二季演出。（Apple TV提供）

詹姆斯則補充，他所飾演的角色自認是好人，也不會為自己的行為找藉口，「不過仍有需要隱瞞的一面，他知道有些事情必須藏起來，在道德與現實之間遊走，正是這個角色最吸引人的地方之一。」

《掩耳盜鄰》第二季首集已於Apple TV上線，接下來將於每週五更新集數。

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