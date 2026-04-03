曾國城錄影突拉下老臉下跪！徐乃麟打圓場

〔記者傅茗渝／台北報導〕華視《天才衝衝衝》本週六（4日）迎來超人氣「紀家姊妹」艾莉兒與紀欣伶挑戰！兩人首度進棚難掩緊張，當聊起選秀節目《宇宙啦啦隊》殘酷的淘汰機制時，主持人曾國城竟當場發揮「毒舌」功力，虧道：「趁還沒被淘汰前趕快來上節目！」此話一出隨即遭眾人吐槽「超不會聊天」。

曾國城（右）為得分竟不惜當場跪求，讓紀欣伶（左）直呼壓力爆表。（華視提供）

面對曾國城的調侃，徐乃麟則展現暖男前輩風範，得知決選名單尚未出爐後隨即預言：「這兩位絕對會進前三名！」徐凱希也機智附和：「我們是趁著出道漲價前先邀來。」熱情邀請姊妹倆未來再戰。

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本週《天才衝衝衝》邀請「紀家姊妹」艾莉兒（左）與紀欣伶（右）上節目玩遊戲。（華視提供）

本集經典單元「EAR傳耳ABC」重磅回歸，主持人徐乃麟一開場就幽默自嘲英文程度：「程度變得更差了。」籃籃則分享朋友是「看《天才衝衝衝》學英文」，沒想到曾國城不留情面補刀：「那他們完蛋了！」

阿布（右）狠吐槽巫苡萱只記得「竹子」一個單字。（華視提供）

現場戰火更延燒到巫苡萱身上，她得意表示自己從節目學會竹子的英文「bamboo」，卻遭來賓阿布狠吐槽：「錄到現在妳只記得這單字？」氣得巫苡萱當場跳腳回嗆：「你什麼意思！至少我還記得這一個！」兩人唇槍舌戰讓全場笑翻。

在遊戲過程中，姊姊艾莉兒因記性不佳頻頻掉分，曾國城半開玩笑威脅：「第一次來嘛！好好珍惜這一次錄影。」嚇得乃哥趕緊打圓場。輪到妹妹紀欣伶時，曾國城為了求勝竟不惜當場下跪哀求：「麻煩妳了！拜託好好記！」

徐乃麟（中）頑皮在旁瘋狂干擾，讓紀欣伶（右）最後崩潰求饒：「我快不行了！」（華視提供）

讓紀欣伶壓力爆表之餘，乃哥還在旁調侃：「跟人家聊天要有點禮貌。」讓她一邊要維持禮貌應答、一邊要應付艱難遊戲，最後忍不住崩潰求饒：「我真的快不行了！」

在「易字遊戲」單元中，一場關於「婚喪會做的事」的接龍竟成噩夢。擔任第二棒的曾國城在卡詞後，神來一筆爆出高級成語「瓊樓玉宇」，瞬間讓後方接棒的阿布、艾莉兒和徐凱希完全接不下去。阿布忍不住調皮狂酸城哥「學識淵博」，讓這場四字接龍在混亂與笑聲中畫下句點。

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