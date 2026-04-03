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娛樂 最新消息

（影）王子愚人節遭上銬！風田談台灣藝人閃兵：我是日本人啦

〔記者廖俐惠／台北報導〕風田今天（3日）擔任A.C.F秋葉原動漫祭的主持人，接受媒體聯訪就被虧「怎麼沒有Cosplay成女僕」，風田笑說：「大家今天超帥，我一個人正經幹嘛，但你想看190公分的女僕嗎？」幽默說如果有機會願意扮成女僕，「但我腿毛還沒剃！」

今天主持秋葉原祭活動，風田分享去過秋葉原很多次，真的很好玩，且女僕加持過的料理真的很好吃，「我好喜歡那個文化！」被問到婚後有沒有去女僕咖啡廳？風田緊急否認：「我有老婆之後，怎麼敢？要去也是偷偷去啦。」

風田（右）擔任A.C.F秋葉原動漫祭的主持人，左為焦曼婷。（記者胡舜翔攝）風田（右）擔任A.C.F秋葉原動漫祭的主持人，左為焦曼婷。（記者胡舜翔攝）

被問到會不會讓老婆穿女僕裝增加情趣？風田笑說：「我下次問老婆，我們還是新婚，差不多膩的時候再問問。」至於是否有做人計畫？風田透露老婆搬來台灣不到半年，目前還是順其自然，之後再認真思考一下。

風田（左）擔任A.C.F秋葉原動漫祭的主持人，右為焦曼婷。（記者胡舜翔攝）風田（左）擔任A.C.F秋葉原動漫祭的主持人，右為焦曼婷。（記者胡舜翔攝）

焦曼婷則是扮成「向量繪師」，她當場拿起道具筆旋轉，帥氣十足，除了肢體動作之外，眼神的部分還請教了爸爸焦恩俊，「但他教我，我會練成鬥雞眼。」

焦曼婷扮成「向量繪師」。（記者胡舜翔攝）焦曼婷扮成「向量繪師」。（記者胡舜翔攝）

最近台灣演藝圈爆出多起兵役爭議，愚人節當天更傳出王子閃兵遭到上銬，風田過去雖然與王子同框上節目，不過風田今天澄清並沒有王子的聯繫方式，對方也是前輩，沒辦法關心他的狀況。他強調「我是日本人，我只有『自衛』」，沒有兵役問題，對於台灣演藝圈現況，他開玩笑答：「那我是不是工作比較多？這樣講不好！」高EQ化解敏感提問。

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