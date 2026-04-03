（獨家專訪）《掩耳盜鄰》兩女星先後罹癌！奧莉維亞、亞曼達戲裡外交織談生死體悟

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕Apple TV 熱門影集《掩耳盜鄰》第二季正式上線，劇中主演亞曼達皮特近期公開罹患乳癌的消息，引發關注。巧合的是，曾於《X戰警：天啟》飾演「靈蝶」的亞裔女星奧莉維亞曼恩，也曾在第一季宣傳期間分享自身抗癌歷程，兩人在現實與戲裡外的生命經驗形成特殊連結。

45歲的奧莉維亞曼恩，於2024年3月透過社群平台公開罹癌消息，並透露已接受腫瘤切除手術。《掩耳盜鄰》正是在她完成療程期間接下的作品，甚至在開拍前幾天，才剛完成最後一場手術，敬業態度備受肯定。

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奧莉維亞曼恩（右）回歸影集《掩耳盜鄰》第二季。（Apple TV提供）

此次接受專訪時，奧莉維亞被問及，自己曾公開談論健康經歷，而亞曼達近期也分享了乳癌診斷，是否讓兩人之間產生不同層次的理解與支持。對此，她坦言，當亞曼達在去年向她透露病情時，兩人之間自然產生了一種特別的連結。

「經歷過乳癌的人之間，會有一種難以言喻的共鳴。」奧莉維亞表示，當兩人坐下來談論時，就像所有剛被診斷的患者一樣，會先從數據談起，試圖理解病情的嚴重程度與未來的治療方向。「當她告訴我她的期別、腫瘤很小，而且是在非常早期發現時，我真的鬆了一大口氣，因為我很清楚，那代表她有多幸運。」

奧莉維亞曼恩日前亮麗出席影集《掩耳盜鄰》第二季紐約首映。（Apple TV提供）

奧莉維亞進一步指出，亞曼達的狀況不需要面對劇烈手術，也無須承受高強度且耗費體力的治療，「她可以相對快速地處理好，回到正常生活，而且幾乎不會影響生活品質。」相較之下，她回憶自身經歷時坦言，確診當下便意識到將面對一段漫長而艱辛的治療過程，「甚至是一輩子都需要保持警惕的狀態。」

因此，奧莉維亞對亞曼達的狀況感到由衷欣慰，「她能這麼早發現，整個過程也相對快速，不會改變她的人生。我真的替她感到開心。」她也透露，其實亞曼達很早就已經向她提及此事，「我知道她早就已經處理好了，她一直都很勇敢，也已經維持良好狀態一段時間了。」

《掩耳盜鄰》第二季已於 Apple TV 上線，延續第一季對人性與慾望的深刻描寫，也讓演員們在戲外的人生經歷，為作品增添更多真實而動人的層次。

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