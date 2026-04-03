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娛樂 最新消息

（連線專訪）《2012》女星接連失去雙親又罹癌 親曝心情「更珍惜每一刻」回歸再等等

〔記者許世穎／台北－紐約連線專訪〕曾演出《2012》、《再見鍾情》的亞曼達皮特回歸演出Apple TV熱門影集《掩耳盜鄰》第二季。她上月底在《紐約客》發表一篇動人的文章，分享自己在父母雙雙進入安寧療護期間，面對乳癌診斷的心路歷程。接受本報專訪時她坦言，這段經歷讓她有了更深的體會，「也讓我更珍惜每一刻。」

亞曼達皮特透露拍攝完影集《掩耳盜鄰》第二季後發現罹癌。（Apple TV提供）亞曼達皮特透露拍攝完影集《掩耳盜鄰》第二季後發現罹癌。（Apple TV提供）

54歲的亞曼達當時回憶與母親之間無數親密時刻，直言自己什麼都會告訴對方，「所以去年秋天當我被診斷出罹患癌症時，沒有告訴她，感覺很奇怪。」她接著寫道：「多年來，我一直被告知我的乳房屬於『緻密』且『複雜』型，這不是讚美，而是提醒需要額外監測。」

亞曼達透露，自己每6個月就會看一次乳房外科醫師，「勞動節前的那個星期五，我去做了一次原以為是例行的掃描。醫師通常在檢查時會和我聊天，但這次她沉默了。她告訴我超音波影像中有些地方讓她不太滿意，想進行活檢。檢查後，她說會親自把樣本送到醫療中心的病理部，那時我就知道了。」

亞曼達皮特上月底出席影集《掩耳盜鄰》第二季首映，接受專訪時親曝心情。（Apple TV提供）亞曼達皮特上月底出席影集《掩耳盜鄰》第二季首映，接受專訪時親曝心情。（Apple TV提供）

隔天，醫師提供初步報告，告訴亞曼達腫瘤看起來很小，假期後還需要做核磁共振，以確定疾病範圍，「週二我們也會知道我的受體狀態，這顯示癌症的侵略性。」她形容就像狗一樣，「有些像貴賓犬，有些則像鬥牛犬。」

更雪上加霜的是，亞曼達的姊姊傳來父親病情惡化的壞消息，「我姊打電話來，告訴我我們的父親即將離世。」她透露父母早已離婚，分別在東西兩岸接受安寧療護，「母親從6月開始，而父親才一週，因此我們原本以為不會是他先走。」

亞曼達表示，她沒能趕上父親的最後一口氣，但在遺體被帶走前見了他最後一面。她描述當下心情：「我對自己沒有哭感到內疚，但至少暫時不用再猜測自己還能活多久。」她說，儘管父親過世後「腦中理應湧現回憶」，但思緒卻被自己的健康狀況佔據，「當父親的遺體離開視線後，我又開始為自己的癌症感到恐慌。」

亞曼達皮特（右）回歸演出Apple TV熱門影集《掩耳盜鄰》第二季。（Apple TV提供）亞曼達皮特（右）回歸演出Apple TV熱門影集《掩耳盜鄰》第二季。（Apple TV提供）

在應對自身健康問題的同時，亞曼達與姊姊也在掙扎是否要告訴母親父親過世的消息，「我們曾考慮告訴她，但很難判斷她能理解多少。」她補充，隨著母親健康逐年惡化，「我們的對話越來越短，最後我只會給她一些簡短而正面的生活更新。」

不久後，醫師傳訊更新病情，告訴亞曼達乳癌是可治療的，「那一刻我比確診前還要快樂，當時我只是個沒有癌症的普通人。但大約10分鐘後，我想起還需要做核磁共振，又回到了原本的恐懼狀態。」她補充，醫師表示放射科醫師會檢查她的淋巴結，以及「左側是否有任何意外發現」，並在一週內通知結果，「我開始意識到，癌症診斷是一種緩慢滴落的過程。」

而就在亞曼達「第一次清晰掃描結果」兩週後，安寧療護護士建議她聯絡殯儀館，並告訴她：「母親可能在幾天內過世，多數人會覺得事後再安排太過痛苦。」

亞曼達回憶與母親最後相處的時光：「我不確定媽媽是否知道她正在看著我，還是我只是一些有趣、分離的形狀集合。我說了『howdy doodle』（※接近「怎麼樣呀，小寶貝」那種親暱用語），那是她常用來打招呼的方式。但我隨後意識到，她是在用無聲的方式交流，我也跟著如此。時間所剩無幾，而且，我早已把一切都告訴她了。」

《掩耳盜鄰》第二季訪問當天，本報記者提問前先對於詢問亞曼達的個人狀況表達歉意，她則親切回應「不會，謝謝你的提問」。被問到這段經歷是否改變她看待表演或職涯的方式，她表示：「我是拍完第二季之後才被診斷出罹患乳癌，目前還沒有回到工作崗位。」

對於接下來的規劃，她直言：「我也還不知道未來會有什麼不同，但可以確定的是，這讓我對時間的流逝有了更深的體會，也更珍惜每一刻，開始思考自己真正想把時間花在哪裡。」但最後也透露，除了宣傳影集，接下來也有演出的新片即將上映。

《掩耳盜鄰》第二季首集已於Apple TV上線，接下來將於每週五更新集數。

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