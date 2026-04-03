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娛樂 電影

丟丟妹自爆離婚時間點！遭他狠虧：嗓音時男時女錯亂

〔記者傅茗渝／台北報導〕當影帝遇上直播天后，火花四射！李銘順、李國煌、許效舜三位加起來高達170歲的「歐吉桑男團」，日前驚喜現身知名直播主「丟丟妹」的直播間。三人不僅大跳「俗擱有力」的化妝舞，更有模有樣地挑戰招牌叫賣，強大的反差萌讓在線觀看人數瞬間飆破1.5萬人。

李銘順（右起）、許效舜、李國煌驚喜現身知名直播主「丟丟妹」（左二）的直播間。（丟丟妹提供）李銘順（右起）、許效舜、李國煌驚喜現身知名直播主「丟丟妹」（左二）的直播間。（丟丟妹提供）

多年後再見丟丟妹的許效舜，驚呼對方變太美：「現在漂亮的程度，簡直是判若八人！」李銘順與李國煌則被她霸氣渾厚的嗓音震撼，更幽默調侃：「終於知道老公為什麼和妳分開，因為嗓音時男時女，錯亂啊！」三位歐吉桑在新片《NO GOOD！歐吉桑》飾演不服老、靠直播意外翻紅成為百萬網紅的勵志大叔。為了「取經」，他們特別向正港直播女王丟丟妹請教脫穎而出的關鍵，丟丟妹率性直言：「粗魯、醜，就是做我自己！」

李銘順（右起）、許效舜、李國煌驚喜現身知名直播主「丟丟妹」（左二）的直播間。（丟丟妹提供）李銘順（右起）、許效舜、李國煌驚喜現身知名直播主「丟丟妹」（左二）的直播間。（丟丟妹提供）

正當兩位影帝納悶「妳哪裡醜？」時，丟丟妹大方秀出減肥前的舊照，讓眾人集體吃驚，許效舜更補刀：「這根本是重新投胎吧！」許效舜感性表示，一路看著丟丟妹把冷門的直播市場炒熱，很心疼她的辛苦；丟丟妹感觸之餘忍不住自爆：「其實上回遇到舜哥，我正準備離婚啦！」

李銘順領170歲「歐吉桑男團」上丟丟妹直播亂舞。（丟丟妹提供）李銘順領170歲「歐吉桑男團」上丟丟妹直播亂舞。（丟丟妹提供）

三位歐吉桑坦言在電影中最大的挑戰就是「舞蹈」，但在丟丟妹的帶領之下，三人律動感十足，完全跟上節奏，被網友狂讚「很可以」。李銘順苦笑：「跳舞真的是我們的死穴，要跳這麼『聳』的舞更是難上加難！」尤其跳完讓三位歐吉桑氣喘吁吁，李國煌自嘲：「所以你們一定要進戲院看，因為看一次少一次。」許效舜也默契接話：「不許你們這樣講澎哥（澎恰恰）！」逗得全場大笑。

看到三位前輩如此賣力，丟丟妹當場豪氣下單100張電影票送給觀眾，讓三位影帝感動秒喊：「謝謝乾媽！」勵志喜劇電影《NO GOOD！歐吉桑》將於4月10日全台院線熱血上映。

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