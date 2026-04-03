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娛樂 最新消息

我們一定會再相遇！黃明志新歌吐心聲 網猜悼念謝侑芯

黃明志近來推出新歌〈你在哪裡〉。（翻攝YouTube）黃明志近來推出新歌〈你在哪裡〉。（翻攝YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕馬來西亞創作歌手黃明志近來推出新歌〈你在哪裡〉，歌曲上線後迅速引發粉絲討論。他在社群平台分享創作心情時寫下「我相信有一天，我們一定會再次相遇。」字句流露濃厚思念，也讓外界猜測，這首歌或許與已故友人、台灣網紅謝侑芯有關。

回顧2025年10月，黃明志曾因與謝侑芯同住飯店房間而捲入命案風波。當時因初步尿檢疑似出現安非他命等成分，引發輿論關注，他也一度面臨毒品相關指控。直到同年12月22日，檢方提交最終檢驗報告確認為陰性，相關指控隨即撤銷，法院最終裁定無罪釋放，事件才告一段落。

在風波平息後，黃明志逐漸回到音樂創作。2026年1月2日，他推出賀歲歌曲〈馬來西亞的新年〉，作品在YouTube上線短短30小時便突破百萬觀看，刷新當地紀錄。

黃明志近來推出新歌〈你在哪裡〉。（翻攝YouTube）黃明志近來推出新歌〈你在哪裡〉。（翻攝YouTube）

而近日發布的抒情新作〈你在哪裡〉，則展現出與過去截然不同的創作氛圍。黃明志在深夜發文透露，自己籌備長達兩年半的搬家計畫終於完成，但最遺憾的是，曾陪伴他走過低潮的一位重要朋友已無法一起見證這一刻。他寫道：「很遺憾妳沒能等到跟著我一起住進去的那一天。」

雖然貼文中並未直接提及姓名，但不少網友認為這段話是在悼念謝侑芯。黃明志也透露，歌曲MV特別選在自己居住十多年的舊公寓拍攝，希望把那些回憶好好封存

他更表示「難得的抒情歌，希望她可以聽見。」，隨後也有網友留言表示，〈你在哪裡〉少了以往黃明志作品中常見的諷刺與辛辣元素，只剩下最真摯的思念，讓不少人聽後深受觸動。

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