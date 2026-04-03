河北彩花臨時缺席伸展台！自曝右腳骨折 仍現身活動

河北彩花。（資料照；翻攝X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本人氣女星河北彩花原本預計於4月5日出席一場時裝秀活動，並登上伸展台走秀，不過活動前夕卻突然傳出她將取消走秀行程的消息，引發外界關注。主辦單位隨後發布官方公告表示，河北彩花因個人因素將不參與此次走秀演出，但整體活動仍會照原定計畫舉行。

主辦方公告中也強調，雖然走秀部分取消，但活動其他內容，包括品牌展示與現場節目等都不會受到影響，仍會如期進行。對於已經購票或特地前往參與的粉絲而言，雖然少了走秀環節略顯遺憾，但活動本身仍保有一定看點。

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隨後，河北彩花本人也透過社群平台親自說明原因。她透露自己日前不慎發生意外，造成右腳骨折，因此目前無法負荷走秀所需的行走與站立時間。她在貼文中表示，原本非常期待參與這次活動，也為此做了不少準備，但在受傷後只能無奈取消走秀安排，對此感到相當遺憾，並向期待她演出的粉絲表達歉意。

儘管如此，河北彩花仍表示自己會依照原定計畫出席活動現場，並以不同形式與粉絲見面。她透露當天將會出現在活動展位，與到場的粉絲互動交流，希望大家仍能前來支持。這項消息也讓不少粉絲稍微放心，至少仍有機會在活動中見到她本人。

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