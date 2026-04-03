《REBOOT》完結篇撞生日 鈴木亮平：像命運安排

〔記者鍾志均／綜合報導〕日星鈴木亮平主演話題夯劇《REBOOT》完結篇收視率衝上12.7％；由於播出當天（3月29日）恰巧是鈴木亮平的43歲生日，如此巧合的時機，讓他直說「感覺帶有某種命運安排。」

《REBOOT》自1月18日開播至3月29日完結、全劇10集在日本累計觀看人數達4256.4萬人次，完結篇播出當天，鈴木亮平剛好迎來43歲生日，他感性寫下：「託大家的福，今年也順利迎來生日。」

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鈴木亮平主演《REBOOT》迎接完結篇。（friDay影音提供）

另外日本天團「Mrs. GREEN APPLE」鍵盤手藤澤涼架，由於戲份相當吃重，是King & Prince永瀬廉的屬下，他在社群媒體發文提到拍攝期間一直在反省，但在與演員、導演及工作人員的合作中獲得支持，「與霧矢這個角色相處的時間，成為一段難以忘記的經歷」。

此外，僅以名字登場的香港黑幫首腦「馬會長」自始至終都未揭露身分，引發觀眾好奇。由於該角色作為向合六亘寄放100億日圓進行資金洗白的重要人物，社群上紛紛出現「到底是誰」、「是不是留給續集」等留言。

《REBOOT》海報。（friDay影音提供）

飾演合六身邊「墨鏡男」的演員青木伸輔，看到網路上的各種考察感到開心，同時也有一種辜負期待的感覺。他在回應粉絲提問時表示，「其實馬會長有出現過」，並指出是在說明100億分批支付時的畫面中短暫入鏡。

此說法曝光後，有觀眾表示未曾注意該畫面，也有人開始回放相關片段進行考察，可見劇迷入戲頗深。《REBOOT》全10集已於friDay影音上架。

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