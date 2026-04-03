人命也能下注！丁寧新片黑到發寒

〔記者鍾志均／台北報導〕丁寧在台片《死亡賭局》飾演關鍵政治人物「陳議員」，一身優雅卻充滿壓迫感的灰色地帶氣場穿梭於賭局。丁寧坦言，初看劇本關於「標價人命」的內容極為震撼：「真的覺得怎麼可能會有這種事，有人竟然把別人的死亡拿來賭。」

丁寧（中）在《死亡賭局》中飾演的陳議員很有魄力。（英傑哆影業提供）

丁寧曾以《幸福城市》獲金馬獎最佳女配角，在各種角色之間游刃有餘，但她坦言為了詮釋這位游走黑白兩道的女議員，下了很多功夫，不僅事前深入田調女性政治人物的語氣與身段。

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造型上，丁寧也與化妝師反覆研發，最終決定以一道「褪色感」的青藍色下眼線作為視覺核心。她解釋：「這個議員不是出身於穩定的政治世家，她不會精緻或是煙燻的妝容，這道眼線讓她看起來更有故事，看得出背後經歷過社會洗鍊。」

丁寧（右）在《死亡賭局》中處處對春風伸出援手。（英傑哆影業提供）

丁寧將角色定位為「局勢之下推動事情的人」，難以區分其正邪立場，形容這種演法像是「披著綿羊外衣的狼」，「在戲裡面有個力量會帶著我，一走過去就有力量搧人家巴掌，但導演喊cut後還是有給人家道歉！」

談及與主角春風的合作，丁寧笑稱兩人私下本就認識，但合作對戲後對春風大為改觀，表示第一場宴會戲鏡頭一開，春風瞬間化身為那名「輝煌過後極度落魄」的投手，誇他是天才型演員。《死亡賭局》4月24日全台上映。

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